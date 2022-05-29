تفاصيل جديدة بشأن الطائرة المفقودة فى نيبال

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن الطائرة التابعة لشركة "تارا إيرلاينز" كانت فى رحلة مدتها 15 دقيقة من منتجع "بوخارا" السياحى إلى بلدة "جومسوم" الجبلية عندما فقدت الاتصال ببرج المطار بعد وقت قصير من إقلاعها وعلى متنها 22 شخصا.
وتفيد بعض التقارير بأن السماء كانت تمطر فى المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، لكن الرحلات الجوية تعمل بشكل طبيعى.
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