نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بوابة النتائج” نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 لجميع المحافظات برقم الجلوس في المقال التالي
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022، بعد أن ظهرت نتيجة كافة صفوف النقل في كافة المحافظات المصرية وقد زاد البحث بشكل كبير من قبل طلاب الثالث الاعدادي عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022، وذلك لرغبة الطلاب في التعرف على النتيجة الخاصة بهم بعد مرور أكثر من عشرة ايام على تاريخ اخر امتحان قد قام الطلاب بأداء، والجدير بالذكر أن هناك بعض المحافظات التي قد اعلنت عن النتائج بشكل فعلي مثل محافظة الجيزة وكفر الشيخ والقليوبية والبحيرة وغيرها من المحافظات، على أن تصدر في باقي المحافظات خلال الساعات القليلة القادمة، وللحصول على تفاصيل اكثر تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022
لقد وصلت نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الاعدادية إلى 82.6 بالمئة، وتعتبر تلك النسبة متميزة مقارنةً بنسب النجاح في السنوات الماضية، على أن تكون النتيجة متاحة للطلاب من خلال الرقم القومي ورقم الجلوس، وهو الرقم الذي قام الطلاب بتأدية الامتحانات من خلاله، فعِند إدخال كافة البيانات المطلوبة داخل الموقع ستصدر النتيجة فورًا في جميع المواد العلمية بالاضافة إلى المجموع الكلي الخاص بالطالب، من الجدير بالذكر أن النتيجة الخاصة بالطلاب ستصدر بناءًا على دمج درجات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، بإجمالي مائة وأربعون درجة في الفصل الدراسي الأول ومائة وأربعين درجة في الفصل الدراسي الثاني، لتكون نتيجة نهاية العام الدراسي 2021/2022 بإجمالي المئتين وثمانون درجة.
خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022
- قم بالضغط علي موقع نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس وهو موقع البوابة الالكترونية لنتائج الطلاب.
- قم بالنقر على خدمة “نتيجة الصف الثالث الاعدادي” ضمن كافة الخدمات التعليمية المتاحة أمامك في الموقع.
- سيطلب منك الموقع بعض البيانات للتعرف على النتيجة الخاصة بك، وأهم تلك البيانات هي رقم الجلوس الخاص بكل طالب.
- قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك باللغة الانجليزية، ثم اضغط على استعلام.
- ستصدر لك النتيجة الخاصة بك في كافة المواد العلمية والأدبية في المواد المُضافة للمجموع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “بوابة النتائج” نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 لجميع المحافظات برقم الجلوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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