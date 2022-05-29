“بوابة النتائج” نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 لجميع المحافظات برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022، بعد أن ظهرت نتيجة كافة صفوف النقل في كافة المحافظات المصرية وقد زاد البحث بشكل كبير من قبل طلاب الثالث الاعدادي عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022، وذلك لرغبة الطلاب في التعرف على النتيجة الخاصة بهم بعد مرور أكثر من عشرة ايام على تاريخ اخر امتحان قد قام الطلاب بأداء، والجدير بالذكر أن هناك بعض المحافظات التي قد اعلنت عن النتائج بشكل فعلي مثل محافظة الجيزة وكفر الشيخ والقليوبية والبحيرة وغيرها من المحافظات، على أن تصدر في باقي المحافظات خلال الساعات القليلة القادمة، وللحصول على تفاصيل اكثر تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

لقد وصلت نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الاعدادية إلى 82.6 بالمئة، وتعتبر تلك النسبة متميزة مقارنةً بنسب النجاح في السنوات الماضية، على أن تكون النتيجة متاحة للطلاب من خلال الرقم القومي ورقم الجلوس، وهو الرقم الذي قام الطلاب بتأدية الامتحانات من خلاله، فعِند إدخال كافة البيانات المطلوبة داخل الموقع ستصدر النتيجة فورًا في جميع المواد العلمية بالاضافة إلى المجموع الكلي الخاص بالطالب، من الجدير بالذكر أن النتيجة الخاصة بالطلاب ستصدر بناءًا على دمج درجات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، بإجمالي مائة وأربعون درجة في الفصل الدراسي الأول ومائة وأربعين درجة في الفصل الدراسي الثاني، لتكون نتيجة نهاية العام الدراسي 2021/2022 بإجمالي المئتين وثمانون درجة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022