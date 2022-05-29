نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الملكية تعلن موعد استئناف الإزالة حي الكدوة بالمسلفة مكة لاستكمال إزالة الأحياء العشوائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد استئناف الإزالة في الكدوة بالمسلفة ، حيث كشفت الهيئة الملكية اليوم عبر صفحتها الرسمية بتويتر بيان رسمي يفيد موعد استئناف الهدد والإزالة تحت بند ازالة الأحياء العشوائية، ونص البيان الرسمي علي موعد استكمال أعمال الهدم والإزالة لمنطقة الكدوة الواقعة بحي المسلفة بمكة، علي إن يتم استكمال أعمال الهدد من العام الجديد 1444، نتابع تفاصيل موعد استئناف الإزالة في الكدوة بالمسلفة عبر موقع ثقفني.

الهيئة الملكية تعلن موعد استئناف الإزالة في الكدوة بالمسلفة

منطقة الكدوة تم الإعلان عن استئناف الإزالة بها في شهر محرم 1444، ومن الجدير بالذكر أن تلك المنطقة تقع في حي من أحياء مكة يسمي المسلفة، والتي تبلغ مساحتها 686.056.08 مترًا مربعًا تقريبًا، هذا وقد وضح سيادة الدكتور أمجد مغربي المتحدث باسم مشروع أحوال العشوائيات في مكة أن المنطقة تعد إحدى العشوائيات التي يتم تطويرها في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها اللجنة الوزارية لمعالجة حالة العشوائيات، وبينت خريطة جدة الذكية حي الكدوة أنها

تقع الكدوة بين الطريق الدائري الثاني في الشمال، أما جنوباً فيحد المنطقة التقوى ومخطط روابي أجياد المعدل ومخطط أجياد التكميلي من الشرق إلى الغرب من شارع الهجرة.

#الهيئة_الملكية_لمدينة_مكة_والمشاعر_المقدسة

تعلن عن موعد استئناف أعمال الهدم والإزالة في مشروع تطوير منطقة الكدوة الواقعة

في حي المسفلة بمدينة #مكة_المكرمة

وذلك في شهر محرم من عام 1444هـ

⬇️ pic.twitter.com/6c26nZIi5j — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) #الهيئة_الملكية_لمدينة_مكة_والمشاعر_المقدسة

تعلن عن موعد استئناف أعمال الهدم والإزالة في مشروع تطوير منطقة الكدوة الواقعة

في حي المسفلة بمدينة #مكة_المكرمة

وذلك في شهر محرم من عام 1444هـ

⬇️ pic.twitter.com/6c26nZIi5j — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) May 28, 2022

موعد استئناف الإزالة في الكدوة بمكة

أكدت الهيئة الملكية أن موعد استئناف أعمال الهدد في منطقة الكدوة الواقعة بحي المسلفة بمكة المكرمة سيكون في شهر محرم عام 1444، وقد ذكرت الجهات المختصة بالعمل أن المنطقة تفتقر الكثير من الخدمات الهامة التي يحتاجها الفرد، بالإضافة إلي أن البنية التحتية ضعيفة وبالرغم من ذلك فهي تكتظ بالعديد من السكان.

بالإضافة إلي ما سبق ذكره فان تطوير المناطق العشوائية بمكة يتضمن منطقة الكدوة لتطوير المنطقة وإمدادها بالخدمات الأساسية، وتحسين المنطقة لتتلاءم مع رؤية المملكة 2030. وتعد تحسين وتطوير منطقة الكدوة ضمن الإطار الاستراتيجي الشامل الذي يقوم على البعد الإنساني والمكاني ، لتحسين نوعية الحياة لسكان الأحياء الفقيرة في المدينة.

وذلك بهدف تصحيح الظروف القانونية والاندماج الاجتماعي وتوفير فرص التمكين الاقتصادي وفق معايير الأهلية المحددة، بينما يهدف البعد المكاني إلى خلق أحياء صالحة للعيش وآمنة وجذابة وإعادة استخدام الأرض بهدف تحقيق الاستدامة.

خريطة جدة الذكية للإزالة

كشفت الأمانة العامة في جدة عن طرح خريطة جدة الذكية للإزالة وذلك بهدف التعرف علي الأماكن التي تم العمل علي أزالتها، والأحياء التي يتم مباشرة العمل للإزالة والهدد بها، فقد طلبت الجهات المعنية خطة لمعالجة أوضاع العشوائيات وتطويرها لتشمل جميع المناطق. والمحافظات. حيث تم استحداث وحدة إداريه تحت مسمى “دائرة تنمية المناطق المركزية” ملحقة بجهاز الوزارة. فيما يتعلق بشؤون العشوائيات من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لهذا الغرض ، وأشار إلى أن جدة بها 60 منطقة عشوائية ، بعضها سيتم إزالتها وهدمها، والبعض الآخر قيد التطوير.

ازالة الأحياء العشوائية

وضحت الأمانة العامة في جدة جدول زمني من خلاله نصت علي مواعيد الإزالة لكل حي وتاريخ أشعار السكان والموعد المحدد لرفع الأنقاض من الأحياء المزالة، ونص الجدول علي التالي:

تناولنا عبر السطور السابقة تفاصيل موعد استئناف الإزالة في الكدوة بالمسلفة مكة المكرمة، كما وضحنا خريطة جدة الذكية للهدد والإزالة.