نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعرفها الآن.. ظهرت نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022 محافظة القاهرة الترم الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينشر لكم ثقفني، رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022 محافظة القاهرة، بعد أن تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق امتحانات الترم الثاني، جرى رصد الدرجات ثم اعتمدت وتم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم، وقد أصبحت متاحة أمام الطلبة وأولياء الأمور من أجل التعرف عليها، ويسارع الكثير من أولياء الأمور للبحث عن كيفية الحصول واستخراج نتائج رابعة ابتدائي، حيث تتم طريقة الاستعلام عن نتيجة الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي، ونوفر لكم في سطور هذا المقال رابط الاستعلام والخطوات الصحيحة للاطلاع على النتيجة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 القاهرة

انطلقت الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي في محافظة القاهرة خلال شهر مايو، حيث بدأ الطلاب بأداء أول اختبار لهم في الثامن من شهر مايو فيما انتهي الطلبة من أداء آخر اختبار لهم في تاريخ الثاني عشر من الشهر نفسه، وجرت الاختبارات وسط إجراءات مشددة حيث التزمت مديرية التربية والتعليم بتعليمات وزارة الصحة في الحفاظ على سلامة الطلبة والقائمين على الامتحانات، حيث تم العمل بالتدابير الوقائية، وخاض الطلبة امتحانات الترم الثاني في ثمانية مواد.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022 القاهرة

تتيح مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، الاطلاع على نتيجة الصف الرابع الابتدائي من خلال كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به، حيث تظهر النتيجة إلكترونيا للتسهيل على أولياء الأمور معرفة النتائج دون الذهاب للمدارس، ولمن يرغب في معرفة الموقع المخصص للتعرف على النتيجة هو على موقع بوابة القاهرة الالكترونية ويمكن تسجل الدخول إلى البوابة من خلال الرابط التالي من هنا، وللحصول على الشهادة والنتيجة يمكن التوجه أيضا للمدرسة في اليوم الثاني من ظهور النتائج، ويكون التقيمم بالألوان حيث يعنى اللون الأزرق بأن الطالب حصل على درجات من 85 إلى 100، فيما يشير اللوان الأخضر إلى أن الطالب حصل على درجات من 65 إلى 85، واللون الأصفر يعني أن الطالب حصل على درجات من 50 إلى 65، ويعنى اللون الأحمر أن الطالب حصل على درجات أقل من 50 وسيدخل دور ثاني.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي القاهرة بالرقم القومي

بعد الإعلان الرسمي عن ظهور نتائج الصف الرابع الابتدائي محافظة القاهرة الترم الثاني 2022، قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بتفعيل رابط البوابة الإلكترونية التابعة لها، وذلك حتى يتمكن الطلبة وأولياء الأمور من الحصول على نتائج رابعة ابتدائي والاطلاع عليها، ومع ذلك تسائل الكثير من الأهالي عن طريقة استخراج النتيجة إلكترونيا، حيث يتم ذلك من خلال تسجيل الدخول إلى موقع البوابة لنتائج التعليم الأساسي بالرقم القومي، وسنتابع معكم من خلال الخطوات التالية وخطوة بخطوة معرفة النتيجة.