نتيجة اعدادية الجيزة.. نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة

نتيجة اعدادية الجيزة، يترقب الملايين من الطلاب المصريين الآن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة الذي يستقبل الآن زيارات كبيرة جدا جدا من قبل أولياء الامور وطلاب الصف الثالث الاعدادي الناقلة للمرحلة الثانوية أما الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، تجارية وصناعية، وزراعية التي تتأهب مدارسهم الان لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب من الذكور والاناث، ولكن الثانوية العامة تعد هو الطموح الاكثر لدي الطلاب وأولياء أمورهم نظرا لمستقبله المتميز الذي يمكن من خلاله اللحاق بشعبة الطبي ومواصلة الرحلة التعليمة الطويلة حتى التخرج والعمل كطبيب اوصيدليوغيرها من المهن التي يحلم بها كل والي أمر.

نتيجة اعدادية الجيزة

يشهد محرك بحث جوجل عمليات بحثية كبيرة جدا وضخمة من طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة للحصول على نتيجة اعدادية الجيزة التي قاربت جدا من الاعلان، بعد انتهاء فرق الكنترول من تصحيح الاوراق ورصد الدرجات والمراجعة، والتي اعتمادها منذ قليل السيد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بنسبة نجاح 82.6% بحضور كل من مدير التربية والتعليم بمحافظة الجيزة اشرف سلومة وبعض قادة العملية التعليمية بالحافظة،كما اعتمد السيد المحافظ أيضا نسبة نجاح الطلاب المكفوفين بنسبة نجاح جيدة جدا وهي 92.86%، حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لخوض الامتحانات عدد 183881 طالب وطالبة، بلغ عدد الاوائل منهم عدد 91 طالب وطالبة،وتعد هذه النسبة جيدة ومرضية للطلاب وأولياء الامور مقارنة ببعض الاعوام السابقة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة ستوقع ظهورها خلال الساعات القليلة المتبقية من اليوم الاحد أو مع بداية يوم غدا الاثنين بحد اقصي بعد اعتمادها رسميا من قبل السيد المحافظ، ويمكنكم الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي من خلال بعض الخطوات السهلة والميسرة وهي كما يلي: