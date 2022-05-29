نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “النتائج مُتاحة” نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022 الأن على الموقع الرسمي للنتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الطلاب ظهور نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022 من المقيدين في الصف الأول الاعدادي، وهذا بعد انتهى الطلاب من امتحانات المواد الدراسية في الصف الاول الاعدادي، وتجدر الإشارة إلى ان وزارة التربية والتعليم عملت جاهدة على تسهيل الأمور على الأفراد من منسوبي التعليم المختلفة ومنهم اولياء الأمور والطلاب، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022 برقم الجلوس والرقم القومي الخاص بالطالب عبر لينك نتائج التعليم الأساسي، هذا وفي السطور المقبلة نوضح تفاصيل كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022 الكترونياً برقم الجلوس من خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022

يتم توزيع درجات الصف الأول الاعدادي على المواد الدراسية المختلفة على النحو التالي:

اللغة العربية 80 درجة.

اللغة الإنجليزية 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

العلوم 40 درجة.

وبهذا يكون إجمال مجموع المواد الدراسية التي تدخل في المجموع 280 درجة، ويتم احتساب نسبة نجاح الطالب للانتقال إلى الصف الثاني الاعدادي من 50% بدرجات 140 درجة، كما أن مادة التربية الدينية ومادة التربية الفنية ومادة الحاسب الآلي هي مواد لم تدخل في المجموع، ودرجات 40 للتربية الدينية، و20 للتربية الفنية و20 للحاسب الآلي.

الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022

أصبحت خدمات الاستعلام الإلكترونية عن الخدمات الحكومية هي الآلية التي يفضلها الأفراد بكل دولة، ومن هذا الصدد فقد قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022 الكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بنتائج الطلاب، ويتم استخراج النتائج للطلاب من خلال اتباع عدد من الخطوات وترتيبها يأتي على النحو التالي: