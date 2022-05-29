نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر عروض تقسيط شانجان cs85 موديل 2022 قبل نفاذ الكمية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سيارة شانجان CS85 موديل 2022 Changan CS85 واحدة من سيارات الدفع الرباعي الجريئة بشبكتها الهائلة والأضواء الساطعة والمرايا الأكبر حجمًا. كما تعتبر تشانجان CS85 سيارة SUV متوسطة الحجم تأتي بسقف منحني حتى مؤخرتها. من إنتاج شركة Changan الصينية التي بدأت تحجز مكانها في السوق السعودي والخليجي. تقع Changan CS85 مباشرة أسفل سيارة شانجان CS95 متوسطة الحجم. وأكبر سيارة ركاب ضمن مجموعة منتجات Changan هي سيارة شانجان CS95 التي تتوفر أيضا في السوق الخليجي والسعودي بكثافة. ومع ترقب طرح شانجان Changan CS85 موديل 2023 يتزايد الطلب على الإصدار السابق. خاصة في حالة وجود عروض على التقسيط كلما اقترب الموسم من الرحيل.

المواصفات الخارجية

تأتي شانجان 2022 امتداد لما حققته شانجان cs85 موديل 2021 من نجاح وتعتمد على نفس منصة سيارة شانجان CS75 ، وهي سيارة دفع رباعي تقليدية بخمسة أبواب. وتتوفر Changan CS85 بمحركين. المحرك الأول تيربو بقوة 178 حصان سعة 1.5 لتر. أما المحرك الثاني فيأتي بقوة 233 حصان بسعة 2.0 لتر تيربو GDI أيضاً. هذا المحرك يولد 360 نيوتن من عزم الدوران . يأتي الطراز الأخير من CS85 مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات. أما من ناحية الأبعاد فتأتي السيارة بطول 4720 ملم وعرض 1845 ملم وارتفاع 1665 ملم. كما ترتكز على قاعدة عجلات 2705 ملم . وهي قريبة من مواصفات شانجان Changan CS85هايبرد كوبيه الشهيرة.

سعر شانجان cs85 في السعودية

يبدأ سعر شانجان cs85 في السعودية عند 102 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة على السيارات بنسبة 15%. لكن عند إضافة الضريبة يصل السعر إلى 117 ألف ريال. مع العلم أن هذا السعر قد يختلف من موزع إلى آخر بشكل طفيف. لكن تظل في حدود نفس الفئة السعرية. وعند التقسيط يختلف الأمر بحسب دخل المشتري وقيمة الدفعة المقدمة ودفعة التملك.

عروض تقسيط السيارات الجديدة في السعودية

يمكن تقسيط سيارة شانجان cs85 بمبلغ ألف ريال أو 500 ريال شهريًا على النحو التالي :

في حالة التقسيط بـ500 ريال شهريًا أو 450 ريال يتم السداد على سنتين . في هذه الحالة يسدد 50 % من الثمن كدفعة مقدمة والباقي في نهاية المدة.

الحالة الثانية هي التقسيط على فترات طويلة وهنا يمكن التقسيط حتى بدون دفعة مقدمة. مثلا في حال سداد 1000 ريال شهريًا على 84 شهرًا لا يحتاج إلى دفعة مقدمة. وفي حال التقسيط على 60 شهر قد يسدد المشتري 25% دفعة أولى وهكذا.

Changan CS85هايبرد كوبيه

يشهد قطاع السيارات في الصين نموًا كبيرًا وتتنافس الشركات لتقديم كل ما هو جديد ومبتكر. وفي هذا الإطار تأتي Changan CS85 التي صُممت لتتحدى سيارة مرسيدس GLC كوبيه و BMW X4 ولكن بسعر أكثر تنافسية بشكل كبير. وهي تأتي بتصميم جذاب للغاية يذكرنا إلى حد ما بطراز BMW ، على الرغم من أنها تتمتع بشخصية مستقلة بشكل كاف يمنع من الخلط بينهما.