عاجل- نتنياهو يقتحم حائط البراق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك تزامنا مع اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى، بالإضافة إلى الحاخام يهودا غليك، وعضو الكنيست، إيتمار بن غفير، الذى دخل بحماية مشددة، مع احتشاد مئات المستوطنين خارج باب المغاربة استعدادا لاقتحام المسجد.

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