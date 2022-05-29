روسيا تؤكد تدمير ترسانة أسلحة ضخمة فى وسط أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن صواريخها دمرت ترسانة أسلحة ضخمة تابعة للجيش الأوكرانى فى مدينة كريفى ريه بوسط أوكرانيا.



جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن صواريخها دمرت ترسانة أسلحة ضخمة تابعة للجيش الأوكرانى فى مدينة كريفى ريه بوسط أوكرانيا. وحسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوى الروسية أسقطت طائرة مقاتلة أوكرانية طراز "سوخوى-25" فى منطقة دنيبرو الأوكرانية.

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