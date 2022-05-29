بولندا تستقبل 3.68 مليون لاجئ أوكرانى

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات حرس الحدود البولندى، اليوم الأحد، وصول عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 3 ملايين و684 ألفا، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى فبراير الماضى.





وذكر "راديو بولندا" فى نشرته الإنجليزية، أن أكثر من 25 ألف لاجئ من أوكرانيا وصلوا البلاد أمس السبت، مقارنة بأكثر من 22 ألف يوم الجمعة. يذكر أن بولندا مررت فى مارس الماضى، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم تشمل إقامة قانونية وحق الوصول والحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

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