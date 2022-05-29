Link نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد الترم الثاني 2022 بالإسم والرقم القومي

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عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 بمحافظة بورسعيد، التعرف على النتيجة برابط مباشر وفعال ننشره للطلاب والطالبات للتسهيل عليهم في الحصول على النتيجة، فقد طال انتظار الطلبة لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، منذ انتهاء الإمتحانات قبل قرابة الأسبوع، والجميع يبحث عن موعد ورابط اعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي ببورسعيد، خاصةُ بعد أن بذل الطلاب جهدهم في المذاكرة والتحصيل من أجل الحصول على أعلى الدرجات، حيث تعد الشهادة الإعدادية هي سنة اتمام مرحلة التعليم الأساسي، والتي تتطلب من الطلاب المزيد من الجهد في المذاكرة والتحصيل.

موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد الدكتور أكرم حسن، أنه من المقرر أن تُنهي الإدارات التعليمية ببورسعيد، أعمال اعلان النتيجة بعد قليل، عقب التأكد من الإنتهاء من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة للدرجات، حيث نبه وكيل الوزارة على مصححي المواد والمراجعين في لجان الإعدادية ببورسعيد، بضرورة النظر بعين الإعتبار لكل ما كتبه الطالب في كراسة اجابته، من أجل حصول كل طالب على حقه كاملاً.

تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، سائر إدارات المحافظة التعليمية وهي إدارات شرق وشمال وجنوب بورسعيد وبور فؤاد وبحر البقر والمنزلة وباقي الإدارات، حيث تكون النتيجة عامة على مستوى المحافظة ككل، كما يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 ببورسعيد، قد شهد قيد 12 ألف و599 طالب وطالبة، أدوا امتحاناتهم في لجان المحافظة المختلفة بمختلف النجوع والقرى.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد

نتابع معكم في “ثقفني” أخر الأخبار المتعلقة بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، من خلال رابط إعلان النتيجة المباشر، الذي يوفر لكم النتيجة فور ظهورها مباشرةً، في تحديثات مستمرة من أجل سرعة عرض النتيجة في نفس لحظة اعتمادها واعلانها رسمياً، حيث يمكنكم من خلال الرابط الإستعلام عن النتيجة فور ظهورها بالإٍسم ورقم الجلوس.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

يعتمد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، نتيجة امتحانات مرحلة نهاية التعليم الأساسي الفصل الدراسي الثاني 2022 بالمحافظة، بعد وصول أوراق النتيجة إلى مقر المحافظة بمدينة بورسعيد، والذي يأمر في السياق ذاته بعرض النتيجة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم ببوسعيد، لكي يتم الإستعلام عن النتيجة الكترونياً بدون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.