موعد مباراة الأهلي والوداد اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة نهائي دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا يقام اليوم الاثنين الموافق 30 مايو 2022 على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس الذي شهد جدلاً كبيراً لاستضافته مباراة الأهلي المصري ضد الوداد بعد أن قدم الأهلي اعتراضاً على خوضه المباراة عليه قوبل بالرفض من الكاف، ليكون حامل اللقب مجبر على خوض نهائي دوري الأبطال على ملعب الوداد الساعي لتحقيق الفوز والعودة لمنصات التتويج بالبطولة، والتي غاب عنها منذ موسم 2017، حين حقق لقبه الثاني على حساب الأهلي بانتصاره في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتغلب على الشياطين الحمر حامل اللقب في الموسمين الماضيين، وسينطلق موعد مباراة الأهلي والوداد في التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، والخرطوم.

الأهلي حامل اللقب في رحلة الحفاظ على لقبه الذي حققه للمرة التاسعة الموسم قبل الماضي على حساب الزمالك غريمه التقليدي بانتصاره بهدفين مقابل هدف، ثم تحقيقه اللقب في الموسم الماضي بجدارة على حساب كايزر تشيفز بثلاثية دون رد ليحقق لقبه العاشر، ويواصل هيمنته على البطولة، ويأمل الأهلي في تحقيق فوز لن يكون سهل يكون مسك ختام لمشوار ناجح له، بعد أن تخطى موسيماني ورفاقه نصف النهائي على حساب وفاق سطيف الجزائري بالفوز بستة اهداف لهدفين في مجموع المبارتين، وتخطى مرحلة المجموعات متواجدين في المركز الثاني في المجموعة التي ضمن صن داونز الجنوب أفريقي الذي تصدر الترتيب، الهلال السوداني، والمريخ السوداني، حيث أنهى ذلك الدور ممتلكاً عشر نقاط جمعها من خوض ست مباريات حقق فيها الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراة، وخسر مبارتين.

الوداد لا يأمل في تكرار خسارة جاره الرجاء الذي ودع البطولة من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مبارتي الذهاب والإياب، ولكن الوداد لن يكون لقم سائغ لحامل اللقب، خاصةً بعد مشوار ناجح للفريق الودادي في البطولة اختتمه في نصف النهائي بتحقيق فوز بأربعة أهداف مقابل هدفين ضد بيترو أتلتيكو الأنغولي في الدور نصف النهائي، بانتصاره خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل تعادله إياباً بملعبه بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الأهلي والوداد اليوم

الإثنين 30 مايو 2022

8:00 توقيت المغرب، تونس، والجزائر.

9:00 توقيت مصر، والسودان.

10:00 بتوقيت مكة المكرمة، فلسطين، الكويت، والبحرين.

00:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد