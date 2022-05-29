عروض تقسيط جيلي كولراي بلس 2022 الكروس أوفر الأفضل بـ400 ريال شهريًا

الأداء الجيد والتصميم المبتكر هو أهم ما يميز جيلي كولراي بلس 2022 Geely Cool Ray. هذه السيارة بدأت جيلي تصميمها في الصين تحت اسم جيلي Binyui هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات يبلغ طولها 4.3 متر. تم طرحها للبيع في الصين في نوفمبر 2018 . وكانت أول سيارة دفع رباعي من جيلي تعتمد على منصة BMA المعيارية من الفئة B. شهدت السيارة تحديث جديد في يوليو 2021 شمل المظهر الخارجي والتصميم الداخلي. أصبحت ملامح الوجه أكثر وضوحًا من ذي قبل والجزء الأسود أكبر. مع وجود نمط شبكي على شكل خلية نحل في جميع الأنحاء.

مواصفات Geely Cool Ray جيلي كولراي بلس 2022

المصابيح الأمامية صارت أكثر نحافة وأكثر حدة وتخترق عمق الجناح الأمامي ، مقارنةً بالمصابيح القديمة المفاجئة. تم استبدال حافة غطاء المحرك المنحنية بخط مستقيم. يمكننا أيضًا رؤية نمط أضواء نهارية LED جديدة ، وهي عبارة عن شرطات في الأعلى كالحواجب فوق المصابيح. يمكن رؤية لمسات مقلمة باللون الأحمر على حدود الشبكة العلوية – والتي صارت أقل نحافة من ذي قبل – بعد المصابيح الأمامية.

Geely Cool Ray جيلي كولراي بلس 2022 من الداخل

تأتي السيارة بمحرك V3 بسعة 1.4 لتر . كما تأتي مع ناقل حركة اوتوماتيك بـ7 سرعات هذا المحرك ينتج قوة حصانية تصل إلى 177 حصانًا مع 255 نيوتن من عزم الدوران مع مبدّل للسرعات على عجلة القيادة. كذلك تأتي مع وضعين للقيادة عادي ورياضي. لكن هذا المحرك أقل من محرك جيلي بينيو 2022 الموجود في الصين. حيث تأتي بمحرك جديد رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لترًا وبشاحن توربيني والذي يحل محل المحرك ثلاثي الأسطوانات. وتبلغ قوة هذا المحرك BHE15-EFZ 181 حصانًا، وهو أعلى بقليل من محرك TGDi الحالي في كولراي.

سعر جيلي كولراي بلس GF 2022

السعر يأتي متقارب مع الإمكانيات بل تعد كوراي واحدة من السيارات ذات القيمة. ستحصل على مزايا مقابل كل ريال تدفعه من ثمن هذه السيارة. يبدأ السعر عند 73 ألف ريال غير شامل الضريبة. ويصل إلى 83 ألف ريال بعد الضريبة المضافة. عند التقسيط هناك أكثر من نمط. في حال التقسيط على سنتين فقط يتم دفع 400 ريال شهريًا و50 % دفعة مقدمة.