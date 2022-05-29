العراق: انهيار مبنى مطعم وسط بغداد والسلطات تؤكد وجود محاصرين بداخله

جدة - نرمين السيد - إنهار مبنى مطعم وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، وسط أنباء حول وجود أشخاص محاصرين داخل المبنى المنهار، حسبما أعلنت مديرية الدفاع المدنى العراقية، منذ قليل.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت مديرية الدفاع المدنى العراقية إن "فرق الدفاع المدنى باشرت بعملية إنقاذ حادث انهيار مطعم ضمن منطقة الجادرية قرب مجمع الوزراء". كما أكدت المديرية أن "هناك أشخاص محاصرين داخل مبنى المنهار".

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