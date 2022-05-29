مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بقيادة عضو فى الكنيست

جدة - نرمين السيد - اقتحم أكثر من 500 مستوطن إسرائيلى، بقيادة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مُشددة من شرطة الاحتلال، التى حاصرت المصلين والمعتكفين داخل المصلى القبلى.





واستبقت شرطة الاحتلال اقتحامات المستوطنين، بالانتشار فى باحات الأقصى، وغلق المصلى القبلى بالسلاسل الحديدية مثلما فعلت فى شهر رمضان الماضى. وأدى المقتحمون لأول مرة ما أسموه بـ"السجود الملحمى" فى الحرم القدسى الشريف، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، قبالة مصلى باب الرحمة، وقبة الصخرة. وواجه المعتكفون والمعتكفات المحاصرون فى المصلى القبلى وقبة الصخرة هذه الاقتحامات بالتكبيرات والهتافات. وفى هذه الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال 10 شبان فلسطينيين من الباحات، وعند باب السلسلة، واعتدت على مُسن وأخرجته من المسجد، فيما أصيبت سيدة برضوض وكسور جراء الاعتداء عليها فى باحات المسجد. وتنتشر قوات الاحتلال منذ ساعات الفجر الأولى، عند باب العامود وشددت من إجراءاتها، ونصبت حواجزها العسكرية داخل أسوق البلدة القديمة، وعلى الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى.

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