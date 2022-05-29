أوروبا تحت سيف الجوع- القارة العجوز تواجه أزمة غذاء كبرى.. وتوقعات بالأسوأ

جدة - نرمين السيد - هذا ما أكدته شركة التأمين الائتمانى أليانز تريد، فى تقرير لها، إذ قالت إن "سكان أوروبا أصبحوا يواجهون تضخمًا مرتفعًا، وأسعارًا مرتفعة للوقود، وأطعمة باهظة الثمن بشكل متزايد"، مشيرة إلى أن "الأسوأ لم يأت بعد".

وأضافت أن متوسط ميزانية الغذاء فى الاتحاد الأوروبى سيرتفع بمقدار 243 يورو فى السنة للفرد، على المدى المتوسط، كما ستزيد أزمة تكلفة المعيشة من الضغط على الحكومات للحد من تأثيرها.

من جانبه، قال الباحث فى معهد جاك ديلور التابع للاتحاد الأوروبى، إلفير فابرى، إن "العقوبات الغربية ضد روسيا هى فى الأساس عبء على الاتحاد الأوروبى"، كذلك رأى جان مارك بالينسى، المحلل الجيوسياسى الفرنسى، أنه "فى الأشهر المقبلة سنشهد تداعيات الأزمة الأوكرانية على مستوى الغذاء بشكل أكبر".

ارتفاع معدلات السرقة

فيما قال مديرى السوبر ماركت والخبراء فى بريطانيا، إن "هناك ارتفاعا فى معدلات السرقة فى المتاجر، وسط تضخم قياسى تعيشه البلاد"، مشيرين إلى أن عدد السرقات يتزايد منذ بداية العام، حين بدأت أسعار السلع والخدمات فى الارتفاع بشكل حاد.

وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فأن أعداد البريطانيين الذين يلجئون إلى بنوك الطعام تزايدت فى ظل ارتفاع فواتيرهم، مشيرة إلى أن تلك الزيادة جاءت بعد ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود.

من جانبه، قال أندرو بيلى، محافظ بنك إنجلترا المركزى، إن أزمة ارتفاع معدل التضخم وتكلفة المعيشة تعرقل الاقتصاد البريطانى، مضيفا أن "خيارات قرارات السياسة النقدية تتأثر بطبيعة الصدمة الاقتصادية التى نواجهها، فى بريطانيا نواجه تأثير سلبى كبير على الدخول الحقيقية نتيجة ارتفاع أسعار الأشياء التى نستوردها وبخاصة الطاقة.. نتوقع أن يكون لذلك تأثيره الكبير على الطلب".

كذلك، قال برايان روبرتس، مؤسس شركة شوبفلور إنسايتس التجارية الاستشارية إن "الوضع يزداد سوءا بالتأكيد"، مضيفا إن معدلات الجرائم المبلغ عنها باتت فى أعلى مستوياتها، وفق ما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

خطر المجاعة

وحمّل الاتحاد الأوروبى روسيا المسؤولية عن تفاقم أزمة الغذاء فى العالم، حيث قال مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد جوزيب بوريل، إن موسكو تتحمل مسؤولية مفاقمة أزمة الغذاء فى العالم من خلال حربها على أوكرانيا، لا سيما عبر قصف مخازن القمح ومنع السفن من نقل الحبوب إلى الخارج.

بدوره، شدد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير على أن "عدوان روسيا على أوكرانيا يفاقم خطر المجاعة حول العالم، وأضاف: "لا شك فى أن روسيا ستحاول جعلنا نصدّق بأن العقوبات التى تم تبنيها ضدّها هى التى تتسبب بعدم توازن وضع الأمن الغذائى للعالم".

وبالفعل، أصر مندوب موسكو فى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا على أن الاضطرابات القائمة فى سوق الغذاء العالمى سببها "هستيريا العقوبات الجامحة التى أطلقها الغرب ضد روسيا".

جميع تلك الأمور جعلت النقاش الأوروبى يزداد فى شأن ضرورة رفع مستوى التحذير من أن تضرب المجاعة والأزمات مجتمعاتهم، ما قد يحدث أزمة هجرة جديدة نحو أوروبا. ولمّحت منظمة "السلام الأخضر" إلى نتائج عكسية لأزمة الغذاء والوقود على الفقراء، وقالت إنه "مع انضمام طبقات كثيرة إلى الفقراء أخيراً ستشكل الزيادة الجديدة فى الأسعار وانتشار الجوع مقدمة لانتشار احتجاجات اجتماعية وسياسية ونزول الشعوب إلى الشوارع، ما قد يؤدى إلى صدامات وصراعات عنيفة".

تهديد لاستقرار الدول

وقد سارعت الدول الأوروبية فعلياً إلى اتخاذ إجراءات، وبدأ الاتحاد الأوروبى تحديداً فى البحث عن حلول مشتركة لتخفيف وطأة الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة خشية اندلاع احتجاجات اجتماعية، لكن دول الجنوب تركت لمواجهة العقبات بنفسها، ما يهدد بانفجارات اجتماعية قد تنعكس على أوروبا نفسها.

وأشار مدير منظمة "وان" البريطانية غير الحكومية للتنمية، دافيد ماكنير، إلى أن "ارتفاع الأسعار يلعب دوراً كبيراً فى جعل الأوضاع الاجتماعية والاستقرار فى دول الجنوب تواجه حال تدحرج أحجار الدومينو نحو مزيد من الفقر والجوع، فسكان هذه الدول هم الأشد فقراً فى الأساس، وغالبية الأموال التى يكسبونها تذهب لتأمين لقمة العيش. ومع زيادة الأسعار لن يستطيعوا سد الجوع".