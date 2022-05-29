عاجل- زلزال عنيف يضرب اليابان

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية، أن زلزالا بلغت قوته الأولية 5.4 درجة بمقياس ريختر وقع قبالة ساحل محافظة إيباراكى فى شرق اليابان اليوم الأحد، غير أنه لم يكن هناك تهديد بحدوث موجات مد عاتية "تسونامى".





وبحسب الهيئة، فقد وقع الزلزال على عمق حوالى 50 كيلومترا، حيث سجل 4 درجات على مقياس شدة الزلازل اليابانى -المكون من 7 درجات- فى أجزاء من منطقة إيباراكى شمال شرق طوكيو. ولم ترد تقارير فورية بشأن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة فى الممتلكات، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

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