شينزو آبى: مواقف زيلينسكى سبب الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - رأى رئيس الوزراء اليابانى السابق، شينزو آبى، أن موقف الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى من عضوية بلاده فى الناتو، ورفضه حل النزاع فى دونباس، أدى إلى إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.





وفى مقابلة مع صحيفة "الإيكونوميست"، قال آبى: "ربما كان من الممكن تجنب الأعمال العدائية إذا اضطر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إلى التعهد بأن بلاده لن تنضم إلى الناتو، أو أن يُجبر على منح درجة عالية من الحكم الذاتى لجيبين (لوجانسك ودونيتسك) فى الشرق الأوكرانى". وأكد السياسى اليابانى البارز أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، يستطيع التأثير على زيلينسكى.

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