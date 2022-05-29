الدفاع الروسية تكشف آخر تطورات الوضع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، لقطات تظهر الأعمال القتالية لطواقم المروحيات الهجومية الروسية من طراز (كا - 52) لتدمير نقاط إسناد تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.





وذكرت وزارة الدفاع الروسية، إن المروحيات الهجومية الروسية من طراز (كا -52) قامت بتنفيذ إطلاق الصواريخ من على بعد أكثر من 5 كيلومتر لاستهداف مواقع أوكرانية تم تحديدها. وتعتبر مروحيات "كا-52" من أحدث الطائرات المروحية الروسية، حيث خصصت لأغراض الاستطلاع والقتال.

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