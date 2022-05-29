روسيا تمدد حظر الطيران بجنوب أراضيها حتى 6 يونيو

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى" الروسية، قال البيان الصدر عن وكالة النقل الروسية إنه "تم تمديد نظام حظر الطيران المؤقت فى 11 مطارًا روسيًا حتى الساعة 03:45 بتوقيت موسكو من يوم 6 يونيو القادم".
وأوضحت الوكالة أن ذلك الحظر الذى بدأ منذ 24 فبراير الماضى، يشمل المطارات فى مدن أنابا، وبيلجورود، وبريانسك، وفورونيج، وجيلينجيك، وكراسنودار، وكورسك، وليبيتسك، وروستوف على نهر الدون، وسيمفيروبول، ويليستا. فيما تعمل جميع المطارات الروسية الأخرى بنظامها العادى.
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