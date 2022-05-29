انخفاض الجريمة في الأردن 5.39% خلال 2021

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 29 مايو 2022 11:06 صباحاً - دوت الخليج :- بلغ عدد الجرائم العامة المرتكبة في الأردن خلال العام الماضي (20991) جريمة بانخفاض قدره 5.39% مقارنة بعام 2020 والذي سجلت خلاله (22187) جريمة.

ووفق تقرير إحصائي فإنّ معدل الجريمة في الأردن بلغ (21) جريمة لكل 10 آلاف من السكان.

وبلغت نسبة الجنايات المسجلة خلال عام 2021 نحو (24.95%) والجنح (75.05%) إلى مجمل الجرائم المسجلة خلال العام، فيما نسبة الجرائم المكتشفة خلال عام 2020 قد بلغت (91.99%). ‏

وأبرز الجرائم المرتكبة خلال عام 2021 كانت جريمة السرقة والتي بلغت نسبتها 46.11% من مجموع الجرائم المتركبة بالمملكة، ‏وجريمة الاحتيال ونسبتها 16.92%، وجريمة المقاومة والاعتداء على الموظفين ونسبتها 10.08%، وجريمة إطلاق العيارات ‏النارية ونسبتها 9.06%، وجريمة الإيذاء البليغ ونسبتها 3.13%، وجريمة سرقة السيارات ونسبتها 1.94%، وجريمة القتل العمد ‏والقصد ونسبتها 0.49%.‏

وانخفضت نسبة الجرائم المرتكبة في عام 2021 مقارنة بعام 2020 في كل من: الاختلاس حيث انخفضت بنسبة 80%، والمقامرة 50%، ‏والضرب المفضي للموت بنسبة 33.33%، وتزييف النقد بنسبة 32.65، وسرقة السيارات بنسبة 28.85%، وجريمة الرشوة بنسبة ‏‏25.24%، وجريمة السرقة الجنائية بنسبة 24.83%، وجريمة الشروع بالسرقة 21.74%، والشروع بالقتل 16.18%، والمقاومة ‏والاعتداء على الموظفين بنسبة 13.42%، وجريمة الاجهاض 12%، وجريمة استثمار الوظيفة بنسبة 11.11%، وجريمة اطلاق ‏العيارات النارية بنسبة 10.58%. ‏

وحول الفئات العمرية لجناة جرائم القتل العمد والقصد، كانت الفئة العمرية 18-27 الأعلى ارتكابا بنسبة 36.79%، تلتها الفئة 28-37 ‏بنسبة 23.58%، ثم 38-47 بنسبة 18.4%، ثم الفئة 48 فما فوق بنسبة 10.85%، ثم الفئة التي تقل أعمارها عن 18 سنة حيث بلغت ‏نسبة جرائمها في هذا النوع، 10.38%. ‏

وكان العام 2019 أكثر الأعوام تسجيلاً للجرائم المرتكبة حيث بلغت حينها (26233) حالة، تلتها 2018 والتي سجل خلالها (24372) حالة. ‏

وفي توزيع الجرائم على الأقليم الأمنية، فقد كان إقليم العاصمة أكثر الأقاليم تسجيلا للجرائم حيث بلغت في عام 2021، 8778 جريمة ‏موزعة على وسط عمان (2227) وجنوب عمان (2261) جريمة، وشمال عمان (2127) جريمة، وشرق عمان (2163) جريمة. ‏

فيما سجل إقليم الشمال (5145) جريمة في ذات العام، موزعة على إربد؛ (2677) جريمة، وغرب إربد (488) جريمة، والمفرق (669) ‏جريمة، وجرش (525) جريمة، وعجلون (263) جريمة، والرمثا (523) جريمة.‏

فيما سجل إقليم الوسط (4466) جريمة، موزعة على الزرقاء (1796)، والبلقاء (1038)، ومادبا (470) جريمة، والرصيفة (792) جريمة، ‏وغرب البلقاء (370) جريمة. ‏

أما في إقليم الجنوب فسجل أدنى أعداد الجريمة حيث بلغت (1717) جريمة، موزعة على الكرك (595) والطفيلة (213) ومعان (222)، ‏وغرب معان (79)، والعقبة (602) جريمة. ‏

أما في إقليم شرطة البادية الملكية فقد سجلت (885) جريمة، موزعة على البادية الشمالية 392 جريمة والبادية الوسطى 428 جريمة، و ‏البادية الجنوبية 65 جريمة. ‏

وانخفض عدد الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان إلى (1087) مقارنة مع (1129) في عام 2020 وبانخفاض نسبته 3.72%. ‏

كما سجل الأردن 290 قضية شروع بالقتل في عام 2021، مقارنة مع (346) قضية في عام 2020 بانخفاض نسبته 16.18%، فيما سجلت ‏المملكة (50) حالة قتل مع سبق الإصرار (العمد) مقارنة مع (39) حالة في 2020 بزيادة نسبتها 28.21%.‏

كما سجلت المحاكم (53) قضية قتل قصد، مقارنة مع (51) قضية وبزيادة نسبتها 3.92%، كما سجلت (6) حالات لقضايا الضرب المفضي ‏إلى الموت بمقارنة مع (9) حالات في عام 2020 وبانخفاض نسبته 33.3%. ‏

كما سجلت (657) قضية إيذاء بليغ في عام 2021 مقارنة مع (658) قضية في عام 2020 وبانخفاض نسبته 0.15%.‏

الجرائم التي تقع على الإدارة العامة بلغت 2202 حالة في عام 2021 مقارنة بـ(2561) حالة في عام 2020 بانخفاض نسبته 14.02%. ‏

حيث توزعت الجرائم على الرشوة والتي سجلت قضايا بعدد (77) حالة في عام 2021 مقارنة بـ(103) حالات في عام 2020، وبانخفاض ‏نسبته 25.24%، وجريمة اختلاس واحدة مقارنة ب5 جرائم في عام 2020، و(8) جرائم استثمار الوظيفة مقارنة ب(9 )جرائم في عام ‏‏2020، و(2116) جريمة مقاومة واعتداء على الموظفين، مقارنة ب(2444) في عام 2020. ‏