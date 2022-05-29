“دلوقتي نتيجتك” نتيجة سنوات النقل 2022 الترم الثاني الابتدائية القاهرة على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الجديد

نتيجة سنوات النقل 2022 القاهرة هذا ما تتزايد عنه عظليات البحثمن قبل الاف الطلاب في محافظة القاهرة لمعرفة نتايجهم عن نهاية العام الدراسي 2021/2022 التي تم اعلانها بشكل رسمي منذ عدة ايام، وعلى كل الطلاب الدخول على رابط بوابة التعليم الاساسي التي يتم رفع نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2022 بمحافظة القاهرة عليها، ومن هذا المنطلق نوفيكم بكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشان وعن كيفية ستخراج النتيجة.

نتيجة سنوات النقل 2022 الترم الثاني بمحافظة القاهرة

تعتبر سنوات النقل من اهم الصفوف التعليمية التي تنق ل الطالب للمرحلة التعليمية التالية، والتي يترقبها اولياء الامور والطلاب بفارغ الصبر لمعرفة نتيجة سنوات النقل اخر العام 2022 والاطمئنان على مستوي ابناؤهم التعليمي القادم، وبعد ما تمت أعمال الكتترول من رصد الدرجات النهائية لكل الطلاب، ثم ترفع على بوابة التعليم الاساسي ليبدوا الطلاب باستخراج نتيجة سنوات النقل ترم ثاني، حيث سهلت من جهتها وزارة التربية والتعليم المصرية على جميع الطلاب وذويهم اماكنية الاطلاع على النتيجة كاملة وبالتفصيل من خلال اتباع بعضمن الخطوات البسيطة التي وضعتها وتضمنت كما يلي:

خطوات الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل 2022 الترم الثاني محافظة القاهرة

اولا على الطالب او ولي الامر التوجه على رابط بوابة التعليم الاساسي 2022(https://web.cairogovresults.com/)

ثم اختيار ايقونة سنوات النقل لمراحل التعليم الأساسي الظاهرة امامك.

عليك ادخال الرقم القومي الخاص بالطالب والمدون على شهادة الميلاد.

ثم عليك تحديد المرحلة التعليمية للطالب من الابتدائية او الاعدادية من بين الاختيارة الظاهرة امامك.

ثم تحديد العام الدراسي.

ثم تحديد الفصل الدراسي من بين الاختيارات الظاهرة امامك.

ثم عليك بالنقر على كلمة عرض النتيجة، ستفتح على الفور امامك صفحة بها كافة تفاصيل النتيجة من درجات لكل مادة حصل عليها الطالب والمجموع الاجمالي.

بالنسبة للمرحل. الابتدائية يتم تقيمها بحسب ما اشارت له وزارة التربية والتعليم والتي يتم احتساب الصف الرابع الابتدائي بعن طريق الالوان الاربعة وهما الازرق والاخضر والاصفر والاحمر، ولكى لون يرمز إلى مستوي الطالب التعليمي في نتيج. أخر العام الدراسي 2021/20227.