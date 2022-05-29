شروط الضمان الاجتماعي لغير المتزوجة وأهم المستندات المطلوبة خطوات التسجيل في الضمان

شروط الضمان الاجتماعي لغير المتزوجة وأهم المستندات المطلوبة وخطوات التسجيل في الضمان، تبحث كثير من الفتيات الغير متزوجات عن أهم الشروط المطلوبة لكي تتمكن من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور حيث يعتبر من أفضل البرامج الهامة التي تقدمها الحكومة داخل المملكة السعودية لكي تساند أصحاب الفئة المتوسطة والدخل المحدود وبالتالي قامت بوضع بعض الشروط الهامة التي ينبغي توافرها وتحديد المستندات المطلوبة وقامت بتوضيح أهم خطوات التسجيل في الضمان وهذا ما سوف نوضح لكم من خلال المقال وعبر موقعنا ثقفني.

أهم شروط الضمان المطور لغير المتزوجة

أوضحت وزارة الموارد البشرية بالمملكة السعودية بعد الشروط الهامة التي يجب توافرها للحصول على هذا الضمان الاجتماعي لضمان حياة كريمة وتشمل الآتي:

أولا يجب أن تكون هذه السيدة سعودية الجنسية لأن هذا الضمان الاجتماعي لا يتضمن المواطنين الوافدين. يجب أن يتواجد داخل المملكة السعودية بشكل دائم وأن يكون من أصحاب الدخل المحدود وليس لهم عائل. يجب أن تكون ابنه الأرملة سعودية الجنسية ولا يوجد لها أي أراضي أو ممتلكات. يجب ألا يكون لها دخل شهر ثابت نهائياً مع تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت عدم قدرتها على العمل خاصة في حالة إصابتها بالأمراض الخطيرة لا قدر الله.

المستندات المطلوبة للضمان الاجتماعي

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أهم المستندات المطلوبة للحصول على الضمان الاجتماعي وتشمل الآتي:

يجب أن يتواجد نسخة من الرقم القومي أو أي مستند ليتم إثبات الشخصية.

يجب تقديم أوراق بعدم وجود أي نفقة من المستحق.

تقديم بيان بالدخل الإجمالي للأسرة وقيمته يفيد بعدم وجود أي دخل للعائلة لمعدومي الدخل.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

يمكنكم من خلال السطور التالية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطوره وتشمل الآتي: