نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع وزارة الأوقاف الكويت 2022 رابط التسجيل للحج في الكويت أعرف أسعار الحملات والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح موقع وزارة الأوقاف الكويتي من أهم وأشهر المواقع الإلكترونية، التي يتم البحث عنها اليوم من خلال محرك البحث الرئيسي جوجل، بالتزامن مع فتح رابط التسجيل للحج للعام القادم 2022/2023 والذي حددت الوزارة أهم شروط التسجيل، وتوقيت التسجيل وهو ما سنقدمه لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم المتميز ثقفني، حتى يكون جميع المواطنين الكويتين على علم بالشروط وألية التسجيل الإلكتروني للحج هذا العام.

كانت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، قد نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أهم ضوابط وموعد التسجيل ودعت المواطنين الكويتين للدخول على رابط الوزارة الرسمي، وتسجيل بيناتهم وتحديد الحملة المناسبة لهم ومع دقاق الساعة الثانية عشر ظهراً، سوف يكون الموقع جاهز لأستقبل الراغبين في التسجيل للحج هذا العام، وستختفي كلمة “عذراً التسجيل غير متاح حاليا”.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميـة مـمثلة في إدارة شـؤون الحج والعمرة تعلن البـدء في تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج وفق نظام الحج الميسر لعام 1443 هـ / 2022 م

للتسجيل يرجى الدخول على الرابط غداً الساعة 12:00 ظهراًhttps://t.co/e0g9UpK2vQ#وزارة_الأوقاف #الأوقاف #الكويت pic.twitter.com/AwZTQCdcr0 — وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (@Kwt_awqaf) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميـة مـمثلة في إدارة شـؤون الحج والعمرة تعلن البـدء في تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج وفق نظام الحج الميسر لعام 1443 هـ / 2022 م

للتسجيل يرجى الدخول على الرابط غداً الساعة 12:00 ظهراًhttps://t.co/e0g9UpK2vQ#وزارة_الأوقاف #الأوقاف #الكويت pic.twitter.com/AwZTQCdcr0 — وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (@Kwt_awqaf) May 28, 2022

موقع وزارة الأوقاف الكويت

وزارة الأوقاف الكويتية هي الجهة المسئولة عن أستقبال طلبات التسجيل في الحج، ويوجد بها إدارة مستقلة للحج حتى تقوم على خدمة من يرغبون في أداء فريضة الحج هذا العام، وتشرف الوزارة على شركات وحملات الحج وتعاقب من يخالف الضوابط الموضوعة من قبل الوزارة، وفيما يلي طريقة ورابط الحجز.

رابط التسجيل للحج في الكويت

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف الكويتية على الإنترنت awqaf.gov.kw . تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم أنقر تسجيل دخول. قم بتسجيل البيانات المطلوبة في أستمارة الحج الإلكترونية. الموافقة على الشروط العامة والأحكام إن وجدت. الضغط على حفظ أو تأكيد البيانات ثم إرسال الطلب وطبعته والاحتفاظ بنسخة منه.

أسعار الحملات للحج هذا العام وأسمائها