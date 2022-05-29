أمطار غزيرة فى البرازيل ومصرع 25 شخصا على الأقل

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات فى ولاية بيرنامبوكو الواقعة شمال شرق البرازيل إن 25 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم السبت بسبب الأمطار الغزيرة التى تهطل على منطقة ريسيف عاصمة بيرنامبوكو منذ الثلاثاء. وقال مصدر فى الدفاع المدنى يوم السبت وحده لقى 25 شخصا مصرعهم فى مواقع متفرقة من المنطقة.

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