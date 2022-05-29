تسجيل روضة نظام نور 1444 رابط التسجيل في رياض الأطفال من مستخدم ولي الأمر noor

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عمر شويل - جدة ننشر رابط تسجيل روضة نظام نور 1444 من مستخدم ولي الأمر، وذلك بعد أن تم تفعيل أيقونة التسجيل في رياض الأطفال من جانب وزارة التعليم عام اليوم، حيث بدأ موقع نور لولي الأمر في استقبال طلبات تسجيل طالب جديد في الروضة للعام الدراسي القادم 1444هـ، وذلك وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من جانب الوزارة فيما يتعلق بشأن تنظيم التسجيل في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، فمن يرغب في الحصول على رابط التسجيل في الروضة 1444هـ، بالإضافة إلى الإطلاع على طريقة تسجيل نظام نور رياض الأطفال 1444، يمكنه ذلك من خلال المقال الآن.

تسجيل روضة نظام نور 1444

بعد ترقب أولياء الأمور لفتح باب التسجيل في مرحلة رياض الأطفال لبدء تسجيل الأبناء في المرحلة التعليمية للعام الدراسي الجديد 1444هـ، فقد بدأ نظام نور لولي الأمر اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ التاسع والعشرون من شهر مايو لعام 2022م الموافق للثامن والعشرون من شهر شوال لعام 1443هـ في استقبال طلبات تسجيل الطلاب في مرحلة رياض الأطفال من مستخدم ولي الأمر.

وأدت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية على إتاحة التسجيل في الروضة اعتباراً من اليوم، ويستمر التسجيل والقبول بهذه المرحلة على مدار العام الدراسي، حيث ورد إلينا العديد من الاستفسارات حول متى ينتهي التسجيل في رياض الأطفال 1444؟ لذلك قمنا بتوفير موعد انتهاء التسجيل في الروضة للعام القادم، ويجب العلم أن التسجيل متاحاً في برنامج نور للأعمار الموضحة بالتالي:

بدء تسجيل رياض الأطفال لمن أكمل سن الثلاث سنوات ولم يبلغ سن الست سنوات من عمره.

ويجب العلم أن أولوية القبول في رياض الأطفال 1444 تكون للأطفال الذين تم تسجيلهم أولاً في نظام نور التعليمي، ويجب على أولياء الأمور التأكد من تاريخ ميلاد الطفل المسجل في نظام نور لولي الأمر، لأنه سيتم تحديد المستوى بناءً على تاريخ الميلاد المسجل، ومن يرغب في الحصول على رابط تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر المركزي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط تسجيل روضة نظام نور 1444 (noor.moe.gov.sa).

طريقة التسجيل في نور رياض الأطفال 1444

بعد اتباع رابط التسجيل في نظام نور رياض الأطفال الرسمي المرفق عالية، فيجب أولاً التفرقة ما بين إذا كان ولي الأمر مستخدماً جديداً أم لديه حساباً في نظام نور لوجود أبناء بالمراحل التعليمية الأخرى، وفي حال كان هناك حساباً لولي الأمر في موقع نور، فيتم تسجيل الدخول إلى نظام نور لولي الأمر بشكل مباشر من خلال تعبئة بيانات الدخول المطلوبة

أو تسجيل دخول نظام نور عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد بتعبئة بيانات حساب أبشر لولي الأمر، وسيتم التحويل إلى الصفحة الرئيسية لنظام نور، ومن ثم النقر على أيقونة “تسجيل الأبناء” ليبدأ في تسجيل الابن، وفي حال عدم وجود حساباً لولي الأمر، فيتم إنشاء حساب جديد من خلال النقر على رابط التسجيل لولي أمر جديد بالشاشة الرئيسية.

ثم إدخال رقم السجل المدني لولي الأمر، وسيتم اقتراح اسم المستخدم، ويكون هو نفس رقم السجل، وهنا يفضل ترك اسم المستخدم كما هو لعدم نسيانه في المستقبل، ثم النقر على “التالي”، ويمكن الإطلاع على خطوات التسجيل في رياض الأطفال من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

وبعد أن بدأ نظام نور في استقبال طلبات أولياء الأمور لتسجيل الأبناء في مرحلة الروضة للعام القادم، فيمكن الآن تسجيل الأبناء في هذه المرحلة التعليمية من خلال اتباع رابط تسجيل روضة نظام نور 1444 الرسمي، ثم متابعة الفيديو المرفق لإكمال عملية التسجيل في رياض الأطفال 1444.