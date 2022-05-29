نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم مستجدين رياض الأطفال بمنصة نور noor 1444 في المقال التالي
تقديم مستجدين رياض الأطفال، حيث يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السُّعُودية من أولياء الأمور عن طريقة التسجيل الإلكترونية للطلاب المستجدين في مرحلة رياض الأطفال، حيث أعلنت وزارة التعليم بأن التقديم لهذه المرحلة يتم إلكترونيا عبر منصة نور التابعة للوزارة، حيث يتم التسجيل للعام الدراسي الجديد عام 1444، وقد كشفت وزارة التعليم، بأن تسجيل الطلبة في مرحلة رياض الأطفال سوف يكون في المدّة من 28-10-1443هـ، ويمتد خلال العام الدراسي لمن أستكمل ثلاث سنوات ولم يبلغ سن السادسة، وعبر منصتنا سوف نوضح لكم طريقة تقديم مستجدين رياض الأطفال عبر منصة نور الإلكترونية.
تقديم مستجدين رياض الأطفال 1444
اعتمدت وزارة التعليم في المملكة العربية السُّعُودية، التسجيل لجميع أولياء الأمور في نظام نور لمرحلة رياض الأطفال بواسطة رَقَم الهُوِيَّة وذلك من طريق اتباع الخطوات التالية بالترتيب:
- يجب الدخول للمنصة الإلكترونية التالية/ منصة نور التعليمية.
- النقر على رابط التسجيل الخاص بدخول ولي الأمر.
- تحديد تسجيل ولي الأمر.
- يجب تسجيل البيانات والمعلومات التي تطلبها المنصة بطريقة صحيحة في الأماكن المخصصة التي تحتوي علي الاسم والعمر وعدد آخر من البيانات المطلوبة.
- الضغط على تبويب (تسجيل طالب جديد) من القائمة المنسدلة.
- يجب تحديد صلة القرابة مع الطالب.
- تسجيل بيانات الطالب الذي تشمل تاريخ الميلاد ورقم الهُوِيَّة الوطنية.
- تحديد صف الطالب وهي (رياض الأطفال).
- تسجيل جميع البيانات التي تخص الطالب وبيانات التواصل والسكن.
- يجب أن يتم اختيار المدرسة وفق الإدارة التعليمية.
- النقر علي صحة جميع البيانات المسجلة في المنصة.
- النقر علي تأكيد التسجيل.
شروط تسجيل رياض الأطفال في نور
يوجد عدد من الاشتراطات الضرورية التي يجب توافرها في جميع الطلاب الذي ترغب في التسجيل في نظام نور، ومن هذه الشروط ما يلي:
- يشترط أن يكون الطالب المتقدم للتسجيل في نظام نور قد التحق بروضة أطفال بجهة معتمدة بالسعودية.
- يتوجب تقديم شهادة نمائية خاصة بالطفل تثبت قدرة الطالب النمائية والمهارات الخاصة به.
- يجب أن يحصل الطالب علي شهادة من قبل الروضة حتي تثبت التحاقه به.
- يشترط تعيين أمر توصية خاص بالطفل علي أن يكون موقعناً من جانب الملحق الثقافي السعودي.
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