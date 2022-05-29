“الروضة الرابعة” نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1444 EduWave

الروضة الرابعة، نتابع معكم طريقة تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2022 ميلاديا و1443-1444 هجريا، حيث يريد الكثير من أولياء أمور الطلاب والطالبات تسجيل ابنائهم في المدارس وهذا قبل انتهاء الأماكن في الموعد التي أتاحته وزارة التعليم السعودية، وسنتابع معكم في هذا المقال خطوات تسجيل الطالب في نظام نور، وكيف لا تقع في الأخطاء الشائعة التي يقع بها أغلب أولياء الأمور أثناء عملية التسجيل، فتابع معنا في ثقفني.

تسجيل رياض الاطفال في نظام نور

وقد قامت وزارة التعليم السعودية بعمل منشور رسمي وضحت فيه المواعيد الرسمية التي سيتاح خلالها تقديم أولياء الأمور على المدارس إلكترونيا، وهذا كما سنوضح لكم تفاصيل هذا البيان في الأسطر القادمة:

التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية بدأ من 16 رمضان 1443 حتى 23 رمضان 1443.

المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية، بدأ التسجيل بها من 16 رمضان 1443، ويستمر حتى 17 ربيع الأول 1444.

التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية بدأ من 7 شوال 1443، وسيستمر حتى 17 ربيع الأول 1444.

مرحلة رياض الأطفال، والتي نركز عليها في هذا المقال، يبدأ تسجيلها من 28 شوال ويستمر خلال العام.

نظام نور تسجيل رياض الأطفال

وسندخل معكم على الموضوع مباشرة، حيث إن الخطوات الصحيحة للتسجيل في نظام نور برياض الأطفال كالآتي:

اذهب إلى نظام نور الإلكتروني عبر الضغط على EduWave.

ادخل رقم هوية أو رقم اقامة ولي أمر الطالب في اسم المستخدم.

ثم اكتب كلمة المرور الخاصة بحساب ولي الأمر.

ادخل رمز التحقق، وسجل الدخول.

اذا لم تكن تمتلك حساب ولي الأمر فيجب عليك انشاؤه.

بعدها اذهب إلى تسجيل الأبناء.

ثم اختر تسجيل طالب جديد.

أدخل بيانات الطالب بشكل صحيح، وأدخل بيانات السكن وبيانات ولي الأمر وهذا كما هو موضح في المقطع.

بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات الخاصة، اضغط على أقر أن جميع البيانات الصحيحة.

أدخل بيانات المدرسة والمكان.

بعد إنهاء عملية التسجيل ستظهر لك صفحة بها كافة الأوراق المطلوبة منك لاستكمال التقديم في المدرسة.

الروضة الرابعة

وتعتبر مدرسة الروضة الرابعة من أشهر مدارس الروضة في العديد من المناطق في المملكة، حيث توجد العديد من المدارس بنفس الأسم والتي منها في المدينة المنورة وعرعر وخميس مشيط، ويريد الكثير من أولياء الأمور تسجيل أبنائهم بها، ويمكنكم عمل ذلك عن طريق اتباع الخطوات بالأعلى، وهذا قبل انتهاء الأماكن المحدودة.