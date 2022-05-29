الان الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم ثاني من موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم ثاني نستعرضها الان باعتبارها واحدة من اهم السنوات الدراسية فى المرحلة الابتدائية يترقب طلاب الرابع الابتدائي رؤية نتيجتهم بفارغ الصبر وذلك عقب الافصاح عن اقتراب ظهورها على العديد من المنصات الرسمية التى تخضع لاشراف مسؤولى التربية والتعليم، لذا بادر طلبة الرابع الابتدائي وعائلاتهم بالتردد على هذه المنصات لرؤية نتائج الرابع الابتدائي فور تنزيلها عليها.

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم ثاني

على الرغم من انها واحدة من بين سنوات المرحلة الابتدائية حتى انها ليست الاخيرة فى تلك المرحلة التى تُؤهل للاعدادية ولكنها تؤخذ على محمل الجد بالنسبة لطلابها و اولياء امورهم؛ نظراً للتغيرات المستمرة التى تُضاف عليها كتغيير بعض المناهج وغيرها من التغييرات التى جعلتها سنة هامة للغاية، لذا اصبحت من ابرز النتائج التى يبحث عنها الطلاب بجانب نتائج الشهادات كالاعدادية وغيرها وتسائل الطلاب عن موعد الافصاح عن نتائج الرابع الابتدائي 2022 وذلك عقب الانتهاء من تأدية اخر اختبارات الرابع الابتدائي لذلك فى الفقرات القادمة نطلعكم على كل ما يخص نتيجة الرابع الابتدائي 2021/2022.

طريقة عرض نتيجة الرابع الابتدائي 2022

اختارت التربية والتعليم وسيلة جديدة تُظهر لتلاميذ الرابع الابتدائي نتائجهم دون اللجوء لمجموع كلى او كل ما يتعلق بالدرجات الرقمية فقد تم اختيار الالوان كوسيلة لمعرفة نتيجة الرابع الابتدائي، فمثلا تم اختيار اللون الازرق ليعبر عن تفوق الطالب واختيار الاصفر ليعبر عن نجاح الطالب لكن على الرغم من ذلك فهو يحتاج لدعم اكثر، اما بالنسبة لمن يحصدون اللون الاحمر يعنى ذلك انهم بحاجة لاجتياز الاختبارات مرة اخرى فى الدور الثاني، و يُفترض ان تُعلن التعليم عن مواعيد اختبارات الدور الثاني.

رابط الكشف عن نتيجة الرابع الابتدائي 2022

من المؤكد ان نتيجة الرابع الابتدائي ستصبح مرئية اون لاين بواسطة موقع حددته التعليم فيمكن للطالب رؤية نتيجة الرابع الابتدائي 2022 بعد الدخول على هذا الرابط وتنفيذ ما يلي:-