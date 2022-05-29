نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الروضة في نظام نور 1443.. رابط موقع نظام نور لتسجيل رياض الاطفال في المقال التالي
عمر شويل - جدة اقترب الفصل الدراسي الثالث للمملكة العربية السعودية من الانتهاء ومن المقرر أن يبدأ أولياء الأمور في تسجيل الروضة في نظام نور 1443 بدايةً من اليوم الأحد 29 من مايو 2022 والموافق 28 شوال 1443 هجريًا، وقد أوضحت وزارة التعليم السعودية رابط تسجيل الروضة في نظام نور 1443 وموعد التسجيل والخطوات اللازمة للتسجيل.
تسجيل الروضة في نظام نور 1443
قدمت المملكة العربية السعودية نظام نور التعليمي الذي من خلاله يتم تقديم العديد من الخدمات التعليمية السعودية، من بينها تسجيل الروضة في نظام نور 1443
وقد أوضحت وزارة التعليم السعودية الموعد الذي يبدأ في تسجيل الروضة في نظام نور 1443 على أن يبدأ التسجيل في نظام نور التعليمي بالروضة من اليوم التاسع والعشرون من شهر مايو 2022 الموافق هجريًا 28 من شهر شوال للعام الهجري الجاري 1443.
رابط تسجيل الروضة في نظام نور 1443
من خلال نظام نور التعليمي الإلكتروني يتمكن اولياء الأمور من تسجيل مرحلة رياض الأطفال “الروضة” التعليمية السعودية، غلى جانب تسجيل الطلاب في الصف الاول الابتدائي.
كما يمكن التسجيل في الروضة للطلاب بنظام نور التعليمي عبر رابط تسجيل الروضة في نظام نور 1443 الالكتروني باتباع بعض الخطوات البسيطة للتسجيل.
طريقة تسجيل الروضة في نظام نور 1443
يتم تسجيل الروضة في نظام نور 1443 للطلاب من خلال موقع نظام نور التعليمي الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يتجه ولي الأمر الراغب في تسجيل ابنه او ابنته برياض الاطفال إلى رابط منصة نظام نور التعليمي الإلكتروني.
- ثم يتم النقر على تسجيل الدخول، حيث يتم ملء البيانات المطلوبة كل في خانته المخصصة لذلك للتمكن من التسجيل بنجاح..
- بعد ذلك يتم الضغط على تسجيل ولي أمر جديد.
- انقر بعدها على زر تسجيل طالب جديد.
- عليك بكتابة بعدها رقم الهوية الوطنية الخاصة بالطالب.
- ثم يتم تعبئة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، مع توضيح جميع البيانات الخاصة بالروضة التي يرغب ولي الامر في إلحاق الطالب بها.
- يضغط ولي الأمر على حفظ تقديم الطلب ليتم بعدها البدء في إرفاق المستندات المطلوبة.
- ثم يقوم بمراجعة كافة البيانات للتأكد من صحتها.
- ينتظر ولي الأمر الحصول على رسالة على الجوال تشتمل على كود التحقق لمتابعة طلب التسجيل.
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