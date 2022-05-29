مستشار زيلينسكى: لا يمكن الوثوق فى أى اتفاق مع روسيا

جدة - نرمين السيد - أكد مستشار الرئيس والمفاوض الأوكرانى ميخائيلو بودولياك اليوم السبت أنه لا يمكن الوثوق فى أى اتفاق مع روسيا، مضيفا أن القوة وحدها هى التى يمكنها وقف العملية العسكرية الروسية، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".





وكتب فى رسالة على تطبيق تيليجرام "أى اتفاق مع روسيا لا يساوى شيئا. هل يمكن التفاوض مع بلد يكذب دائما باستخفاف وبأسلوب دعائى؟". يأتى ذلك فيما تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهام بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السلام. وكانت آخر جولة مفاوضات مباشرة معروفة بين الجانبين فى 29 مارس الماضى. بدوره، قال الكرملين فى وقت سابق من هذا الشهر إن أوكرانيا لا تظهر أى رغبة فى مواصلة محادثات السلام، فى حين اتهم مسؤولون فى كييف روسيا بالمسؤولية عن عدم إحراز تقدم. وأوضح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أن الشخص الوحيد الذى يستحق التحدث إليه هو الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لأنه الذى يتخذ جميع القرارات.

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