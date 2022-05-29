الرئيس الأوكرانى: أنباء سارة من الحلفاء بشأن الاحتياجات الدفاعية للبلاد

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى فى خطاب للشعب الأوكرانى وجهه إن الجيش الأوكرانى يقترب من تحقيق هدف الحصول على ميزة على الجيش الروسى عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا وقوة الهجوم.

وكان قد قال الرئيس الأوكرانى إنه يعتقد أن روسيا ستوافق على المحادثات إذا تمكنت أوكرانيا من استعادة كل الأراضى التى فقدتها منذ بدء الحرب فى 24 فبراير.

ومع ذلك، استبعد زيلينسكى فكرة استخدام القوة لاستعادة كل الأراضى التى خسرتها أوكرانيا أمام روسيا منذ عام 2014، والتى تتضمن كذلك شبه جزيرة القرم التى ضمتها موسكو فى ذلك العام.

وقال "لا أعتقد أنه يمكننا استعادة كل أراضينا بالوسائل العسكرية. إذا قررنا السير على هذا النحو، فسوف نفقد مئات الآلاف من الناس".