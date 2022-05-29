رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي 2022 بالرقم القومي جميع المحافظات

استعلم عن نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022 من خلال بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية بالرقم القومي للطالب، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم مواقع خاصة بالمحافظات لعرض نتائج امتحانات الشهادات مثل الشهادة الاعدادية والثانوية العامة، بينما خصصت موقع بوابة التعليم الأساسي القاهرة بإتاحة نتيجة مراحل النقل جميع المحافظات من خلالها، فيما تتيح استعلام نتيجة الاعدادية محافظة القاهرة بالاسم من خلالها أيضاً، ضمن الخدمات الإلكترونية التي توفرها في إطار سعي الدولة لتحقيق هدف التطور التكنولوجي من ناحية توفير الجهد من خلال مواقع رسمية تابعة لوزارة التعليم تخدم المجتمع بجدية مثل بنك المعرفة المصري وغيره من منصات التعليم الملئية بالمعلومات الذهبية لتذية العقل ونمو الأفكار من أجل إنتاج جيل مستقبل باهر.

نتيجة الصف الأول الاعدادي 2022 بالرقم القومي

ظهرت اليوم نتيجة الابتدائية والصف الخامس الابتدائي عبر البوابة الإلكترونية التعليم الأساسي، فيما استطاع الطلاب والطالبات الحصول على درجاتهم في المواد ومعرفة المجموع الكلي أيضاً، وتجدر الإشارة بأن المحافظات تعلن عن رابط نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس جميع المحافظات، حيث ظهرت نتيجة تالتة اعدادي محافظة الجيزة ومحافظة كفر الشيخ وها يتم الإعلان عن نتائج الامتحانات للعام الحالي 2022م خلال الأيام القليلة القادمة ربما خلال الساعات القادمة أيضاً..ترقبوا نتيجة اولى اعدادي ونتيجة الصف الثاني الإعدادي أيضاً عبر موقع الوزارة المرفق أسفل المقال وتابعوا خطوات الاستعلام عن النتيجة..نتمنى لكم النجاح والتوفيق بإذن الله.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الاعدادي 2022 بالرقم القومي

تتميز بوابة التعليم الأساسي بعرض نتائج امتحانات الصف الأول الاعدادي والثاني وجميع مراحل النقل للمرحلة الابتدائية لجميع المحافظات، كل ما عليك تعبئة البيانات والضغط لمعرفة النتيجة كما هو موضح بالشرح مثل الخطوات على النحو التالي:-