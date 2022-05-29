لجميع العملاء 20 ألف ريال تمويل بدون كفيل بموافقة فورية بدون رسوم إدارية

لجميع العملاء السعوديين وغير السعوديين تقدم شركة اليسر لهم تمويل بدون كفيل بفترة سداد مرنة حيث تمنح لهم 20 ألف ريال بعد تطابق الشروط وتعبئة نموذج الطلب وإرساله إلى الشركة بميزة الموافقة الفورية على التمويل لذلك توفر الشركة جميع مطالب العملاء سواء كان مواطن سعودي أو مقيم حيث توفر التمويل الشخصي الأصغر بالشركة بدون رسوم عليه كأحد أهم المزايا التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي داخل السعودية كما أن سياسة التمويل مطابقة مع ضوابط وشروط الشريعة الإسلامية داخل أراضي المملكة.

ضوابط معلنة بالشركة للحصول على التمويل الشخصي الأصغر

من أهم عروض شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة العربية السعودية توفير التمويل الشخصي بشروط سهلة على جميع العملاء السعوديين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية حيث تحتاج فترة عمل ودخل شهري مناسب مع معظم العملاء الباحثين على تمويل شخصي ميسر وتم توفير ذلك في تمويل الشركة حيث أمتاز التمويل بأنه بدون كفيل وبدون رسوم إدارية وغيرها من المزايا المتوفرة بالشركة بشرط توفير الضوابط المطلوبة:

يجب توفير لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية فترة أو مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر للعامل في القطاع الخاص أو الحكومي.

تطلب شركة اليسر للتمويل إيضًا توفير السن المسموح بيه عن التقويم حيث يبدأ من 22 سنه إلى 60 سنه.

متاح للعسكريين التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة حتى سن معاش التقاعد العسكري.

كذلك تملك الحد الأدنى المسموح بيه للتمويل الشخصي الأصغر وهو توفير دخل يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي على الأقل للحصول على قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

جميع المزايا والخصائص المتوفرة لدى تمويل شركة اليسر 1443

شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية تعطي التمويل الشخصي بدون كفيل للسعودي والمقيم تحت ضوابط وشروط من الشركة.

التمويل عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل لجميع العملاء بدون رسوم عليه.

متوافق تمويل شركة اليسر للتمويل مع معايير الشريعة الإسلامية في السعودية.

كذلك التمويل بالتقسيط بفترة سداد مرنة لكافة العملاء السعوديين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية حتى 3 سنوات كحد أقصى من شركة اليسر للإجارة والتمويل.

طلب التمويل الشخصي المصغر لدى شركة اليسر

متاح الحصول على التمويل الشخصي الميسر لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية من خلال الإنترنت حيث يستطيع المتقدم من طلب التمويل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة اليسر للتمويل وكذلك ملئ النموذج عن طريق الموقع.