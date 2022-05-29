جدة - نرمين السيد - وقال كينج فى تغريدة على موقع التواصل الإجتماعى على تويتر -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت-: "أبقوا الضغط الاقتصادى على روسيا"، مضيفًا "المجد لأوكرانيا".
وأعرب كينج فى وقت سابق عن تأيده لأوكرانيا، قائلاً إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين افترض أنه يتعامل مع حيوان أليف، لكنه واجه ذئبا شرسا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ستيفن كينج يدعو العالم لمواصلة الضغط الاقتصادى على روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.