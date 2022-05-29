ستيفن كينج يدعو العالم لمواصلة الضغط الاقتصادى على روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال كينج فى تغريدة على موقع التواصل الإجتماعى على تويتر -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت-: "أبقوا الضغط الاقتصادى على روسيا"، مضيفًا "المجد لأوكرانيا".

وأعرب كينج فى وقت سابق عن تأيده لأوكرانيا، قائلاً إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين افترض أنه يتعامل مع حيوان أليف، لكنه واجه ذئبا شرسا".