مصرع 11 شخصا وانقطاع الكهرباء جراء عاصفة ضربت شرق كندا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القناة أن "أكثر من 60 ألف منزل ومنشأة فى كيبيك وأونتاريو سيبقون بدون كهرباء لمدة أسبوع، بسبب عدم تمكن طواقم الطوارئ من إصلاح خطوط الكهرباء التى تضررت خلال عاصفة رعدية ضربت المطنقة فى 21 مايو الحالى".

وأشارت إلى أن حوالى 19000 شخص يعانون من انقطاع كهرباء، فيما تغيب طلاب حوالى 20 مدرسة عن الحضور لمدة أسبوع كامل.

ولفتت إلى أن طواقم الطوارئ وصلت من مقاطعات كندا الأخرى إلى كيبيك وأونتاريو لإصلاح الشبكات الكهربائية المتضررة.

وأوضحت أن سقوط الأشجار أدى إلى مصرع 11 شخصا.