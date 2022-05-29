وزير الخارجية التونسى يبحث مع رئيس غينيا الاستوائية سبل تطوير العلاقات

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى، مع رئيس جمهورية غينيا الأستوائية تيودورو أوبيانغ، سبل تعزيز التعاون الثنائى وتوسيع آفاقه، وذلك على هامش مشاركته فى القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقى بالعاصمة بمالابو.





ونقل وزير الخارجية التونسى تحيات الرئيس قيس سعيد إلى رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، وأثنى على التطور الايجابى للعلاقات الثنائية بين البلدين معربا على التطلع إلى مزيد من تعزيز التعاون الثنائى وتوسيع آفاقه.

وأوضح الجرندى أن مجالات التعاون بين البلدين تشمل أساسا قطاعات الصحة والهندسة والاتصالات، مؤكدا ضرورة تنويع هذه المجالات لتشمل التعاون الفنى والعلمى بالإضافة إلى تنشيط الحركية السياحية بين البلدين مبرزا أهمية عقد اللجنة المشتركة الثالثة بينهما.

من جانبه، عبر رئيس جمهورية غينيا الاستوائية عن مدى احترامه وتقديره لتونس وللرئيس قيس سعيد، مؤكدا على السمعة التى تحظى بها تونس على الساحتين الافريقية والدولية.

وأثنى رئيس غينيا الاستوائية على مشاركة تونس الفاعلة فى مختلف التظاهرات الأفريقية والدولية ودورها الفاعل فى الدفاع عن القضايا الأفريقية خلال عضويتها فى مجلس الأمن الدولى للفترة 2020-2021 ومواصلتها لهذا الدور الفعال من خلال عضويتها فى مجلس الأمن والسلم الإفريقى لسنتى 2022-2023.

وجدد وزير الخارجية التونسى دعوة الرئيس قيس سعيد، لرئيس جمهورية غينيا الإستوائية للمشاركة فى الدورة الثامنة لمنتدى طوكيو للتنمية فى إفريقيا TICAD-8 التى ستحتضنها تونس يومى 27 و28 أغسطس المقبل وفى القمة 18 للفرنكوفونية التى ستنعقد يومى 19 و20 نوفمبر القادم بجزيرة جربة، حيث رحب رئيس غينيا الاستوائية بهذه الدعوة، معبرا عن رغبته فى حضور هذين الحدثين الدوليين الهامين.