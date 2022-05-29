وزير الدفاع الأوكرانى: ثانى أقوى جيش فى العالم يمكن هزيمته

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف أثناء زيارة معرض فى كييف للمعدات العسكرية الروسية التى تم تدميرها، اليوم السبت، إن أهمية هذا المعرض تكمن فى ثلاثة أسباب، أبرزها إظهار إمكانية هزيمة ثانى أقوى جيش فى العالم، فى إشارة إلى الجيش الروسى.





وقال ريزنيكوف -حسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إنه رغم فرحته أثناء زيارة المعرض، إلا أن الوقت مبكر للغاية للاسترخاء والاحتفال بالنصر والجنود، مشددا على أن الحرب مستمرة وهناك العديد من المعارك الصعبة قادمة فى دونباس وخاركيف وجنوب أوكرانيا. وأشار ريزنيكوف إلى أن إقامة هذا المعرض ترجع إلى 3 أسباب رئيسية، أولها هو الاحتفال بشجاعة وبطولة أفراد الجيش الأوكرانى وقطاع الأمن والدفاع بأكمله، ثانيا تذكير الأوكرانيين بأن الحرب مازالت نشطة ومستمرة، وثالثا إظهار أوكرانيا للعالم بأكمله أن "ما يُدعى أن يكون ثانى أقوى جيش بالعالم يمكن بل وينبغى أن تتم هزيمته، والمعرض يعتبر دليلا على ذلك". ونوه ريزنيكوف عن أن الوزارات الأوكرانية للدفاع والشئون الداخلية والعلاقات الخارجية والثقافة والمعلومات والتنمية المجتمعية وشئون المحاربين القدامى، كلها شاركت فى مشروع إقامة وتنظيم المعرض.

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