العالم اليوم - الرئيس الأوكراني يتوقع "أنباء سارة" من الحلفاء

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 مايو 2022 12:21 صباحاً - توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "أنباء سارة" من الحلفاء بشأن الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا الأسبوع المقبل.

وقال زيلينسكي في خطاب للشعب الأوكراني وجهه إن الجيش الأوكراني يقترب من تحقيق هدف الحصول على ميزة على الجيش الروسي عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا وقوة الهجوم.

وكان قد قال الرئيس الأوكراني إنه يعتقد أن روسيا ستوافق على المحادثات إذا تمكنت أوكرانيا من استعادة كل الأراضي التي فقدتها منذ بدء الحرب في 24 فبراير.

ومع ذلك، استبعد زيلينسكي فكرة استخدام القوة لاستعادة كل الأراضي التي خسرتها أوكرانيا أمام روسيا منذ عام 2014، والتي تتضمن كذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في ذلك العام.

وقال "لا أعتقد أنه يمكننا استعادة كل أراضينا بالوسائل العسكرية. إذا قررنا السير على هذا النحو، فسوف نفقد مئات الآلاف من الناس".