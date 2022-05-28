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عمر شويل - جدة طريقة الحصول على تمويل شخصي من غير البنوك في السعودية من شركة متاجر التمويل السعودية، هناك العديد من الشركات والمؤسسات السعودية الأخرى التي توفر للمواطنين إمكانية الوصول إلى التمويل الشخصي، ومن ضمن تلك الشركات شركة متاجر التمويل السعودية، تجدر الإشارة إلى أن العمل مع الشركات للتمويل الشخصي أكثر مرونة من العمل مع البنوك الخاصة أو العامة.

شركة متاجر التمويل السعودية

يمكن الحصول على تمويل شخصي من مؤسسات أخرى غير البنوك في المملكة العربية السعودية من خلال شركة مخازن التمويل السعودية، وهي إحدى الشركات التي تقدم القروض والتمويل الشخصي لجميع المواطنين السعوديين وتقدم مجموعة متنوعة من القروض الجديدة.

مميزات الحصول على التمويل الشخصي من شركة متاجر التمويل السعودية

تشمل مزايا الحصول على قرض شخصي من شركة مخازن التمويل السعودية ما يلي:

لا يتطلب استلام الأموال من هذه الشركة وجود ضامن أو ضمان.

الحرية المطلقة للعملاء في اختيار المشاريع للمشاركة في هذا القرض.

توفر الشركة الوصول إلى التمويل الشخصي ليس فقط للمواطنين، ولكن أيضًا للمقيمين.

هناك العديد من المحلات المالية لأصحاب المعاشات، والظروف في هذه الحالة محدودة.

شروط الحصول على التمويل الشخصي من شركة متاجر التمويل السعودية

طريقة الحصول على تمويل شخصي، لدى شركة تداول العديد من الشروط للتمويل الشخصي، من أهمها:

يجب ألا يقل عمر الأفراد المتقدمين للحصول على تمويل شخصي عن 21 عامًا وأقل من 65 عامًا.

يجب على المتقدمين للحصول على تمويل شخصي أن يكونوا في وظيفتهم الحالية لمدة 3 أشهر على الأقل قبل التقديم.

أيضا يجب عليه سداد القرض بالكامل خلال الفترة التي تحددها الشركة.

يجب ألا يقل الراتب المالي الشخصي لمقدم الطلب عن 4000 ريال سعودي على الأقل.

يُطلب أيضًا من المتقدمين الماليين الأفراد للشركات المالية تقديم دليل على التوظيف.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من شركة متاجر التمويل السعودية

طريقة الحصول على تمويل شخصي، وضعت شركة متاجر التمويل بعض المستندات الخاصة بالتقديم، وتتمثل تلك المستندات فيما يلي:

يجب أن يكون لدى العملاء المتقدمين للحصول على تمويل متاجر المستندات التالية:

بطاقة هوية سارية المفعول للعميل.

تاريخ ائتماني صالح وجيد.

مستند ورقي يؤكد المبلغ الإجمالي للأجور التي يتقاضاها العميل واسم الوظيفة التي يرتبط بها وتاريخ تعيينه.

بسبب المستندات والاستثناءات الأخرى، قد تختلف المتطلبات وفقًا لمتطلباتك.

رابط الحصول على التمويل الشخصي من شركة متاجر التمويل السعودية

انقر هنا لزيارة الموقع الرسمي للشركة لمزيد من المعلومات حول الحصول على تمويل شخصي من متجر تمويل سعودي.