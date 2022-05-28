كم تبلغ أسعار حملات الحج لحجاج الداخل 2022 وماهى أنواع الباقات الخاصة بالحج

هناك زيادة كبيرة في عدد الشركات التي تعمل من الآن على تقديم الخدمات الخاصة بالحجاج في المملكة العربية السعودية والتي قد بدأت في إطلاق حملات الحج 2022 وذلك مع اقتراب مواعيد الحج والذي سوف يكون في تمام الثامن من شهر ذي الحجة للعام 1443 والسابع من شهر يوليو 2022 حيث تعمل الشركات على تقديم عروض وخصومات متميزة لكل شخص يرغب في أداء فريضة الحج داخل المملكة العربية السعودية ومن خلال سطورنا القادمة سوف نعمل على توضيح كم يبلغ تكاليف الحج لحجاج الداخل للعام الحالي .

كم تبلغ أسعار حملات الحج لحجاج الداخل 2022

ومن جانبها أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن إطلاق عدد من الباقات المختلفة التي تتناسب مع كافة الأطياف المجتمعية لكل من يرغب من المواطنين والمقيمين في المملكة في أداء فريضة الحج ومن ضمن تلك الباقات الآتي :-

باقات ضيافة الحجاج للمقيم داخل الأراضي السعودية تبلغ تكاليفها حوالى 12113 ريال سعودي.

باقات ضيافة الحجاج في أبراج الحج تبدأ قيمتها للمواطنين حوالى 13560 ريال سعودي.

باقات حجاج المخيمات للمقيمين تبدأ تكاليفها حوالى 14381 ريال سعودي.

كم تبلغ أسعار باقات الحج الخاصة لحجاج الداخل

تقدم بعض الشركات الخاصة عروض الحج الذي تتميز بتخفيضات للمقيمين بالمملكة والذين يريدون أداء مناسك الحج وأسعار الباقات الخاصة هي:

قيمة باقة حج سكن حسن الضيافة بلس تتراوح قيمتها ما بين 7561 إلى 8161 ريال سعودي.

قيمة باقة الحج مكة للضيافة بلس تتراوح ما بين 7310 إلى 7910 ريال سعودي.

قيمة باقة الحج لأبراج الحزم الاقتصادية تتراوح أسعارها ما بين 3447 إلى 4797 ريال سعودي.

كيفية الحجز في حملات الحج

ويستطيع كل شخص يرغب فى أداء فريضة الحج بالمملكة العربية السعودية من حجز مقعد للحجاج من خلال موقع وزارة الحج السعودية وذلك من خلال الخطوات الاتية التى سوف نعمل على توضيحها على النحو التالى :-