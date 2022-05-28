الدفاع الروسية: المتطرفون الأوكرانيون يخططون لتفجير حاويات كيميائية

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن النازيين يعتزمون قصف الأراضى الروسية وتفجير حاويات تحوى مواد كيميائية فى مدينة سومى شمال شرق أوكرانيا؛ من أجل اتهام القوات الروسية باستخدام أسلحة كيميائية.





وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسى، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، فى تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، إنه: "وفقا للمعلومات التى تم الحصول عليها من جنود أوكرانيين أسرى، فإن مقاتلى الكتائب المتطرفة يعدون استفزازا آخر باستخدام مواد سامة فى مدينة سومى".

وأضاف: "أن النازيين الجدد يخططون لقصف منطقة حدودية فى روسيا من منطقة سكنية فى مدينة سومى واستفزاز الوحدات الروسية للرد، ثم تفجير الحاويات التى تحوى مواد كيميائية خطرة".

وحذر ميزينتسيف الغرب والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من أن كييف تخطط لنشر أخبار كاذبة على نطاق واسع حول "فظائع روسية" مزعومة فى المستقبل القريب من خلال وسائل إعلام أوكرانية وغربية، وعبر مختلف مواقع الإنترنت والمنصات الإعلامية.