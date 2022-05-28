رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الفصل الدراسي الثاني جميع المحافظات بالأسم ورقم الجلوس

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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022، في جميع المحافظات المصرية، حيث إن ذلك يعتبر واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يقوم عدد من الطلاب في جمهورية مصر العربية بالبحث عنها عبر شبكة الأنترنت، وذلك لأن الكثير من الطلاب يترقبون ظهور النتيجة في كافة المحافظات وخاصة بعد إن تم الإعلان عن النتيجة في محافظة الجيزة في صباح اليوم وذلك لأن يحصل عليها كافة الطلاب والطالبات.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

بدأت عدد من المحافظات المصرية في الاستعداد لنشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني، وخاصة بعد إن انتهت معظم المحافظات من تصحيح أوراق الطلاب والطالبات في هذه المرحلة، وبعد إن تنتهي المحافظات المصرية من نشر النتيجة، سيتم إعلان تنسيق الثانوية العامة وأيضاً تنسيق المدارس الفنية والزراعية والتجارية في كافة المحافظات بمصر.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2022

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة لجميع الطلاب والطالبات، حيث نشرت مديرية التعليم بالجيزة نتيجة الطلاب علي الموقع الخاص بها، حيث يمكن الاستعلام عنها عن طريق القيام بالأتي:-

زيارة موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة على شبكة الأنترنت.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية للموقع نتائج الطلاب.

تقوم باختيار نتيجة الشهادة الأعدادية

تقوم بكتابة رقم جلوس الطالب في الحقل المخصص له.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الاستعلام عن النتيجة.

يعرض لك النتيجة في صفحة أخري بالدرجات.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

عملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية علي توفير بوابة رقمية من أجل عرض نتائج الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية عليها، ويمكن الحصول علي نتيجة الصف الثالث الإعدادي من خلال هذه البوابة عبر القيام بالأتي:-