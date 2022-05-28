الجيش الإسرائيلى يتأهب عشية مسيرة الأعلام الاستفزازية بالقدس المُحتلة

وقالت قناة "كان" العبرية إن الجيش الإسرائيلى عزّز الدفاعات الجوية ونشر القبة الحدودية على "الحدود اللبنانية" وحول قطاع غزة، خوفا من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ومن المنظمات الفلسطينية فى جنوب لبنان.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن إسرائيل تخشى، إطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية من جنوب لبنان، صوب المستوطنات فى شمال إسرائيل أثناء تنظيم مسيرة الأعلام الاستفزازية. وتخشى المؤسسات الأمنية الإسرائيلية أن ينفذ فلسطينيون عمليات ضد المستوطنين المشاركين فى المسيرة المذكورة سلفًا.
ونشرت شرطة الاحتلال 3000 شرطى لتأمين المسيرة ولمنع حدوث السيناريوهات المُتخوف منها.
وحذرت الرئاسة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، من تفجر الأوضاع فى المنطقة، حال سماح السلطات الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى.
وقالت القناة الـ 12 العبرية إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى من تحصن الفلسطينيين الليلة داخل المسجد الأقصى، لمهاجمة المستوطنين خلال الاقتحامات صباح الغد.
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