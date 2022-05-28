الجارديان: اختفاء اليخوت الفارهة الروسية من الأنظمة العالمية لرصد السفن

جدة - نرمين السيد - كشف صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم السبت، عن اختفاء 6 يخوت فارهة على الأقل مرتبطة برجال أعمال روس فُرضت عليهم عقوبات بريطانية، من على أنظمة الرادار العالمية للمحيطات.





وبناء على تحقيق أجرته الصحيفة، ونشرته على موقعها الإلكترونى، فإن أحد تلك اليخوت التى أخفت نفسها عن أنظمة الرصد، يسمى "ألفا نيرو" وتبلغ قيمته نحو 95 مليون جنيه استرلينى ويمتلكه الملياردير الروسى أندريه جورييف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى أعقاب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا والعقوبات التى فرضت على رجال الأعمال الروس، فإن العديد منهم أدرك استهداف أصوله من قبل دول الغرب، وبالفعل تمت مصادرة واحتجاز نحو 13 يختا فارها حتى الآن فى مختلف أنحاء العالم بقيمة إجمالية تبلغ مليارى جنيه استرلينى.

وقال خبراء للصحيفة إن هناك زيادة فى عدد اليخوت الروسية التى تغلق معدات نظام التحديد التلقائى التى تستخدم لرصد ومراقبة السفن والقوارب الكبيرة فى المحيطات، موضحين أنه يمكن إغلاق النظام لأسباب قانونية، لكنهم يعتقدون أن بعض تلك اليخوت أغلقت أنظمتها لتفادى رصدها.

وأجرت الصحيفة تحليلا لبيانات النظام العالمى للتحديد التلقائى، لتجد أن اليخت "كليو" الذى يبلغ طوله 72 مترا، أطلق آخر إشارة ردار يوم 18 أبريل الماضى فى البحر الأسود على مقربة من الموانئ الروسية، وكذلك يخت "جالاكتيكا سوبر نوفا" المرتبط برجل الأعمال الروسى فاجيت أليكبيروف المفروض ضده عقوبات بريطانية، كانت آخر إشارة تحديد موقع أطلقها يوم 2 مارس الماضى قبالة سواحل كرواتيا، وهناك يخت ثالث يدعى "أوشن فيكتورى" بطول 140 مترا ومرتبط برجل الأعمال الروسى فيكتور راشينكوف، والذى كان آخر موقع بث منه إشارة رادار فى جزر المالديف.

ونقلت الصحيفة عن فرد يعمل بطاقم أحد اليخوت المرتبطة برجل أعمال روسى مفروض ضده عقوبات من قبل بريطانيا قوله، "لقد تم إبلاغنا بإغلاق نظام التحديد التلقائى، كما أزلنا المسامير عن زر التشغيل وتم فكّ الزر من مكانه".

ونوهت الصحيفة إلى أن هناك نحو 9300 يخت فاره فى بحار العالم بقيمة إجمالية تتجاوز 50 مليار جنيه استرلينى، بحسب بيانات رسمية، لافتة إلى أن نحو 10% من تلك اليخوت يمتلكها مواطنون روس.