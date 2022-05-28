نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تقسيط جوالات بدون مقدم من اكسترا لكافة الشرائح في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط جوالات بدون مقدم من اكسترا من أكثر حلول التمويل مرونة حيث أنه يتناسب مع كافة الاحتياجات الشرائية، فبعد الاطلاع على شروط التقسيط لقرض تسهيل بنظام المرابحة يمكن التقديم، والحصول على العديد من أنواع الجوالات، مثل تقسيط ايفون 13 في إطار التخفيضات الجديدة التي أعلنت عنها الشركة وهي سارية لفترة مُحددة وسوف نتعرف على شروط ايفون بالتقسيط بدون مقدم من خلال اكسترا وأجدد مميزات قرض تسهيل لتقسيط ايفون 13.

تقسيط جوالات بدون مقدم من اكسترا

أصبح نظام التقسيط سهل وميسر في الفترة الحالية بعد إعلان شركة اكسترا أنها توفر برنامج تسهيل للتقسيط بدون كفيل، وتمثل شروط تقسيط جوالات بدون مقدم من اكسترا النقاط التالية:

سن عميل اكسترا في جميع الأحوال ينبغي أن يكون بحد أدنى 21 سنة، وإن لم يصل إلى سن الخامسة والعشرية فسوف يتم إدراج العميل في الفئة الأولى براتب 12 ألف ريال.

أما الفئة الثانية فهي للعملاء الذين بلغوا سن الخامسة والعشرين وأكثر وحصلوا على وظيفة حكومية أو داخل المنشآت الخاصة، وهي فئة رواتب خمسة آلاف ريال سعودي بحد أدنى.

وهذه الشروط تُطبق على جميع المشتركين سواء المقيمين أو السعوديين، ولكن فترة العمل هي التي تفصل بين الفئتين، فالفئة الأولى لا بد أن تكون حاصلة على عمل رسمي معتمد لدى البرنامج من عام على الأقل، أما الفئة الثانية ففترة الالتحاق بالوظيفة داخل القطاع المعتمد لدى تسهيل لا بد ألا تكون أقل من ثلاثة أشهر.

قبول تقسيط العسكريين في تسهيل

القطاع العسكري في السعودية حصل على خدمات عديدة لدى مختلفة الشركات وخصوصًا في أنظمة التقسيط، ويمكن للعاملين أو الموظفين في ذلك القطاع التقسيط إن كان الراتب الإجمالي لا يقل عن 10 آلاف ريال سعودي.

متطلبات تسجيل طلب تقسيط اكسترا

العملاء حاملي الجنسية السعودية ينبغي تقديم صورة من بطاقة التحقق الشخصي، بينما المقيم لا بد أن يقدم نسخة من جواز السفر ولا بد أن يكون ساري، كما أن هناك مستندات أخرى متمثلة في بطاقة العمل والتي يمكن استخراجها من خلال الشركة التي يعمل بها العميل، وكشف الحساب البنكي.