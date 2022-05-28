المكسيك تعلن أولى حالات الإصابة بجدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة الصحة فى المكسيك بيانا تؤكد فيه تسجيل أول حالة معروفة فى البلاد لمرض جدرى القرود، وهى لمقيم أمريكى يبلغ من العمر 50 عامًا يعالج فى مكسيكو سيتى.
وقال وكيل وزارة الصحة هوجو لوبيز جاتيل، عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر إن الرجل، المقيم بصفة دائمة فى مدينة نيويورك، ربما أصيب فى هولندا، ولحسن الحظ، حالته مستقرة لكنه فى عزلة وقائية، ونأمل أن يتعافى دون مضاعفات".
ويعد فيروس جدرى القرود، عدوى فيروسية تنتقل عادة عن طريق لمس أو التعرق لعض من الحيوانات البرية المصابة فى غرب ووسط إفريقيا، وهو نادر لا ينتشر بسهولة بين البشر، ومن أعراض الإصابة بالفيروس تقرحات وطفح جلدى، وربما تكون مصحوبة بحمى وقشعريرة وصداع وآلام فى العضلات وإرهاق.
وانتشر جدرى القرود فى بريطانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وإيطاليا وأستراليا وكندا.
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