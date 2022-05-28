الخارجية الروسية: أوكرانيا ستدفع ثمن الأسلحة للولايات المتحدة بالقمح

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت إن أوكرانيا ستدفع ثمن الأسلحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالقمح، لافتة إلى أن واشنطن تحاول سحب احتياطيات الحبوب الأوكرانية.





وذكرت زاخاروفا - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - أن واشنطن نفسها تثير حدوث أزمة غذائية فى أوكرانيا، إذ تحاول سحب احتياطيات الحبوب من هناك، وبالتالى حرمان أوكرانيا منها.

وأوضحت أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أدلى بتصريحات فى 10 مايو الجارى، حول الحاجة لإيجاد فرص لسحب 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا مع توقيع قانون الإقراض والتأجير الأوكرانى.

وتأتى تصريحات زاخاروفا، على خلفية الاتهامات الغربية الأمريكية، بأن روسيا لا تسمح بخروج السفن المحملة بالقمح الأوكرانى فى البحر الأسود.

من جهة أخرى، أكد المستشار النمساوى كارل نيهمر، فى تصريح له اليوم، أنه حصل على تعهدات من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتسليم جميع شحنات الغاز بالكامل إلى البلاد، إضافة إلى عدم وضع أى قيود على تصدير البذور والأغذية عبر الموانئ البحرية فى أوكرانيا.

وقال نيهمر إن محادثته الهاتفية أمس مع الرئيس الروسى كانت مكثفة وإيجابية، مشيرا إلى أن الرئيس الروسى يدرك تماما أهمية حماية الأمن الغذائى، مشددا على ضرورة تجنب زعزعة استقرار السلام العالمى.

وطالب المستشار النمساوى بتسهيل تصدير ملايين الأطنان من القمح والحبوب من أوكرانيا.. موضحا أن أبرز المشكلات الراهنة تتمثل فى أن أوكرانيا قامت بتلغيم العديد من الموانئ لأغراض الدفاع.

ونوه المستشار النمساوى إلى أن بوتين طالب دول الغرب برفع العقوبات عن بلاده، مشيرا إلى أن الجميع مسئول إذا طال أمد الحرب فى أوكرانيا.

وقال نيهمر إن بوتين أخبره بأن قضية الأسرى الأوكرانيين والروس ستتم مناقشتها بشكل مكثف مع أوكرانيا مرة أخرى، موضحا أنه ينبغى أن يكون للصليب الأحمر الدولى حق الوصول إلى أسرى الحرب.

وأكد التزام النمسا بسياسة الحياد النشطة فى سياق الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن مضمون المحادثة سيتم مناقشتها مع رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبى الآخرين فى قمة الاتحاد الأوروبى المقررة بعد غد الاثنين.