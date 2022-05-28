قديروف يهدد بولندا بأن تصبح منسية
وجه رئيس الشيشان رمضان قديروف، لبولندا تهديدا قويا بأنها إذا "لم تتوقف عن النباح" فستصبح منسية بنفس السرعة التي اصبحت بها دولة.
ونقل موقع روسيا اليوم عن قديروف قوله: "بغض النظر عن صخب وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية بشأن المحاولات الفاشلة المزعومة للقوات الروسية للسيطرة على دونباس، فإن الوضع على أرض الواقع هو عكس ذلك تماما. ومع ذلك، في مجال المعلومات، هناك من كان حتى وقت قريب راضيا ببقايا الطعام في ألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة بصمت، ونحن نتحدث بالطبع عن بولندا".
وأضاف: "هذا البلد الذي ظهر بفضل الاتحاد السوفييتي، ونجا بفضل روسيا، يجرؤ على التهديد. ستصبح بولندا منسية بالسرعة التي أصبحت بها دولة إذا لم تتوقف عن النباح".
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