الان خطوات معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات العراقية برقم الامتحاني

الان خطوات معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات العراقية حيث بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية على العمل على توفير امكانية اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين بالاسم الرباعي ورقم الامتحان فى جميع المحافظات العراقية على شكل نوافيكم به ونستعرض الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الان خطوات معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

خطوات معرفة نتائج القبول الموازي واحدة من النتائج التي يبحث عنها عدد كبير من الطلاب والطالبات لأجل التعرف على حالة القبول داخل الجامعة أو المعهد على مستوى جميع التخصصات والأقسام الموجودة داخل كافة الجامعات العراقية، حيث تعتبر مرحلة القبول الموازي من أهم المراحل التي جاءت أمام الطلاب والطالبات التي من خلالها بإمكان الطالب الالتحاق داخل الجامعة أو المعهد فى حال تم قبول الطالب داخل طلب الالتحاق على الجامعات العراقية، عليه مؤشرات البحث على جوجل شهدت زيادة كبيرة وراء اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي بامكانكم إجراء للاستعلام عنها أون لاين وذلك فور الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والبدء فى إجراء الاستعلام عن تلك النتائج على شكل نوافيكم به ونستعرض الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالب ونشر نتائج المقبولين بالقبول الموازي اون لاين وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو الذي جاء على الشكل التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقي

الخطوة الثانية:- فتح ايقونة نتائج الطلاب

الخطوة الثالثة:- تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

الخطوة الاخيرة:- النقر على ايقونة استعلام حتى تكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق